イギリスのある農場で飼育されているロバは、胃の中の食べ物が消化されずに蓄積されてしまう病気に悩まされていた。病状は深刻で、食べることができなくなってしまったロバを救うため、獣医は24リットルものコーラを使った奇想天外な治療を施した。大量のコーラで治療した結果、無事に胃の詰まりは解消され、ロバは新しい仲間とともに元気に過ごしているという。英国放送協会『BBC』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英