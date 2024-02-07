《この度の公演中止は私ども東宝株式会社の本公演製作における見通しの甘さ、製作体制の不行き届きが招いた結果でございます。ご観劇を楽しみにされていたお客様をはじめすべての関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げます。》【写真】橋本環奈の「困ったかんな」顔、ドラマ撮影でけん玉に励む上白石萌音2月4日、東宝株式会社は2日後に開幕が迫っていたミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』が、“準備不足