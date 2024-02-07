直近の公務でもご愛用ブランドのジャッケットを着用される佳子さま（時事通信フォト）NEWSポストセブン

佳子さま、好んで選ばれるブランドの異名は「婚活戦闘服」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 佳子さまが愛用するファッションブランドについてNEWSポストセブンが伝えた
  • 20〜30代の女性がターゲットのブランドで「万人モテ」するデザインが魅力
  • 婚活女子にも大人気で、SNS上では「婚活の戦闘服」と呼ばれているそう
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