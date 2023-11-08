世界最速の「後進」を披露クロアチアの自動車メーカーであるリマックは、ハイパーカーのネヴェーラで市販車の「後進」速度における世界新記録を樹立したと発表した。【画像】クロアチアから世界最速に挑む電動ハイパーカー【リマック・ネヴェーラを写真でじっくり見る】全28枚ネヴェーラは2021年に発表されたEV（電気自動車）で、今回ドイツのATP自動車試験場で行われた記録挑戦走行では、リバースで最高速度275.74km/h （171.34