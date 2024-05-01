後輩芸人の?直言?に動揺を隠せなかった。４月３０日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」で「芸人リアル好感度調査」が放送された。今回は「この人ＴＶ出てるけど言うほど人気ある？」というお題で、事前に出演芸人が匿名でアンケートに回答。しかし本番ではあっさり実名がバラされてしまうという?仕掛け?だった。そんななか「オズワルド伊藤俊介が書いた「野田クリスタル」がネット上で話題となっている。名前を書か