お笑いコンビ千原兄弟の千原せいじ（54）が、1日までに更新された井川意高（もとたか）氏（59）のYouTubeチャンネル「井川意高が熔ける日本を斬る」に出演。一部マスコミの報道に対し、痛烈に苦言を呈した。せいじは、大王製紙の社長と会長を務めた井川氏、お笑いタレント宮迫博之と3人で”日本の裏側”などについて本音でトーク。井川氏がかつて、一部メディアで複数の芸能人女性の名を具体的にあげられ、彼女たちと交際していた