【MLB】ダイヤモンドバックスドジャース（4月30日・日本時間5月1日／フェニックス）ドジャース大谷翔平投手が「2番・DH」で先発出場。試合開始は日本時間10時40分だったが、ここでハプニングが発生。球場内にが大量発生して遅延が起こった。現地騒然となる中、現地字幕に「BEE DELAY」と表示される珍しい事態。そんななか、スタジアムがビートルズの名曲「Let It Be」をBGMで流す神対応を披露。ネットで喝采が起こった。4