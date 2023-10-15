Photo: Eduardo Munoz Alvarez (Getty Images) ニュー・ジャージー州ウィーホーケンから見た、2023年9月29日の雲に覆われたニューヨークのスカイライン 最新の研究で、ニューヨーク市において地盤が沈降もしくは隆起している地域が特定されました。地盤沈下はスポーツアリーナや道路、空港などでの洪水リスクを悪化させる要因となっています。 市内全域のわずかな高度変化に関する研究