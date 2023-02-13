ねこをモチーフとしたフードショップ「ねこねこ(NEKO NEKO)」から、新作「ねこねこ食パン 練乳いちご」「にゃんチー ロイヤルミルクティー」が登場。2023年3月1日(水)より期間限定発売される。「ねこねこ食パン」春限定“練乳いちご”フレーバー水を一切使用せず、ミルク100%で仕上げた“ねこの形”の高級食パン「ねこねこ食パン」。今回はそんな「ねこねこ食パン」に、春に旬を迎える“いちご”を使用した「ねこねこ食パン 練乳い