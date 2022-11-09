映画『ハリー・ポッター』シリーズで組み分け帽子の声優を務めたイギリス人俳優レスリー・フィリップスさんが現地時間7日、死去した。98歳だった。1950年代に始まったイギリスのコメディー映画『キャリー・オン（原題） / Carry On』シリーズへの出演で知られたほか、『ハリー・ポッター』シリーズへの参加で新たな世代のファンにも愛されたレスリーさん。80年以上にわたるキャリアでは、200以上の映画、テレビ、ラジオシリー