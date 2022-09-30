9月28日に放送された「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅」（フジテレビ）に、孝太郎の父親で元首相の小泉純一郎氏（80）が登場。放送コードギリギリの爆笑トークで、驚愕の高視聴率14・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）を記録。やはり“変人”は数字を持っていた。＊＊＊【写真】共演したムロツヨシと、純一郎が好きな女優たちこの日のゴールデンタイムは、各局とも改編期特番を放送した。日本