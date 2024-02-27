俳優の小泉孝太郎が２６日、テレビ朝日系「小泉孝太郎・吉田鋼太郎Ｗコータロー東京の地下をゆく。」で、父で元総理大臣の純一郎氏について「異常」と呆れ果てた出来事を明かした。この日は小泉と吉田が東京駅周辺の地下街を散策。その中で一緒に入った居酒屋で、純一郎氏の話題となった。孝太郎は８２歳となった父と先月も酒を飲んだといい「今でもビールから始まって、日本酒、ワイン、最後ウイスキー行くかとなって、最