バンダイ、自主回収を発表 「星のカービィ キャライト」一部商品に“電池膨張”の可能性「電池蓋は絶対に開けず」注意呼びかけ
バンダイは2日、6月22日に発売した光るフィギュア「星のカービィ キャライト」の商品回収を発表。一部商品に「電池蓋が閉まらない」という不具合を確認した。商品の対象年齢は「3才以上」。
【画像】自主回収となった『星のカービィ キャライト』“電池誇張”のシーン
文書で「『星のカービィ キャライト』商品回収に関するお詫びとお知らせ」と題し、同商品全7種の一部において、「電池蓋が閉まらない」という不具合を確認。「ボタン電池内部にガスが発生する『電池膨張』が原因であり、お手元の商品にて本事象が発生した場合は、電池蓋は絶対に開けず、使用を中止し、速やかに特設ページまでご連絡ください」と呼びかけた。
なお、膨張した電池は、「電池蓋を開ける際の衝撃で破裂や液漏れが発生する恐れがあります」と説明。「現時点でお客様から健康被害のお申し出はございませんが、お客様の安全を第一に考え、上記事象の発生有無に関わらず、本商品を自主回収及び返金させていただきます」と伝えた。
該当の商品を持っている人に向け、電源スイッチをオフにし、電池蓋を開けないように注意を呼びかけ。「バンダイお客様相談センター 星のカービィ キャライト回収 申請・お問い合わせ特設ページ」での申請を案内している。
文書に最後で「ご愛用のお客様ならびにお取引先様に対し、大変なご心配とご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は品質管理を強化徹底し、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とし、「商品に使用しているキャラクターの著作権者様には、当件に関して一切責任はございません」とも伝えた。
【画像】自主回収となった『星のカービィ キャライト』“電池誇張”のシーン
文書で「『星のカービィ キャライト』商品回収に関するお詫びとお知らせ」と題し、同商品全7種の一部において、「電池蓋が閉まらない」という不具合を確認。「ボタン電池内部にガスが発生する『電池膨張』が原因であり、お手元の商品にて本事象が発生した場合は、電池蓋は絶対に開けず、使用を中止し、速やかに特設ページまでご連絡ください」と呼びかけた。
該当の商品を持っている人に向け、電源スイッチをオフにし、電池蓋を開けないように注意を呼びかけ。「バンダイお客様相談センター 星のカービィ キャライト回収 申請・お問い合わせ特設ページ」での申請を案内している。
文書に最後で「ご愛用のお客様ならびにお取引先様に対し、大変なご心配とご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は品質管理を強化徹底し、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とし、「商品に使用しているキャラクターの著作権者様には、当件に関して一切責任はございません」とも伝えた。