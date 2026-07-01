人気の鶏竜田バーガーが柑橘仕立てに！ケンタッキー「夏の和風バーガーズ」2種登場
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「夏の和風バーガーズ」を8日から数量限定で発売する。
【写真】さっぱりジューシーな「柑橘 鶏竜田バーガー」
蒸し暑い夏でもボリューム満点のバーガーをさっぱりと食べられる、爽やかな柑橘風味のソースがアクセントとなった「夏の和風バーガーズ」が今夏も登場。毎年好評の「チキン南蛮フィレバーガー」は、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキンフィレを“チキン南蛮”に仕立てた一品となっている。すだち果汁を使用し、隠し味として醤油を加えた柑橘風味のタルタルソースと、甘酸っぱい甘酢ソースが絶妙に調和。チキンフィレとの相性も抜群で、コクがありながらもさっぱりとした味わいを楽しめる。
発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」。そんな「ケンタの鶏竜田バーガー」に、和風だしレモンソースを合わせ、爽やかな柑橘風味のさっぱりとした味わいに仕立てた「柑橘 鶏竜田バーガー」が新登場する。主役となる鶏モモ一枚肉は、一枚肉ならではの食べ応えとジューシーな旨み、ザクザクとした衣の食感が特長。そこに、瀬戸内産レモン果汁と煮干し・鯖節・鰹節の合わせ出汁を使用した和風だしレモンソースを合わせることで、鶏の旨みを一層引き立てている。
■商品開発担当者コメント
2024年から夏季限定メニューとしてご好評いただいている「夏の和風バーガーズ」は、暑い夏でも楽しめる“さっぱり和風柑橘”をコンセプトとしています。今回は、大好評の「ケンタの鶏竜田バーガー」を、爽やかな柑橘仕立てのさっぱりとした味わいでも楽しんでもらいたいという想いから、新商品となる「柑橘 鶏竜田バーガー」の開発に着手しました。
試作段階では、ソースに使用する柑橘の種類の選定を行い、20種類以上の試作品を検討しました。その結果、和風だしレモンソースを組み合わせた「柑橘 鶏竜田バーガー」が誕生しました。本商品の最大の特長は、レモンの爽やかな風味と合わせ出汁の旨味をバランスよく調和させた、新開発の和風だしレモンソースです。鶏モモの一枚肉、千切りキャベツ、マヨネーズソースとの相性を追求し、バーガーとして食べた際に、より一層おいしさを感じていただけるよう、細部まで調整を重ねています。この期間しか味わえない、柑橘仕立ての鶏竜田バーガーをぜひご賞味ください。
■商品概要 ※価格は全て税込
「チキン南蛮フィレバーガー」…590円
「チキン南蛮フィレバーガーセット」…1000円
チキン南蛮フィレバーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
「チキン南蛮フィレバーガーよくばりセット」…1300円
チキン南蛮フィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
「柑橘 鶏竜田バーガー」…640円
「柑橘 鶏竜田バーガーセット」…1050円
柑橘 鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
「柑橘 鶏竜田バーガーよくばりセット」…1350円
柑橘 鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
【写真】さっぱりジューシーな「柑橘 鶏竜田バーガー」
蒸し暑い夏でもボリューム満点のバーガーをさっぱりと食べられる、爽やかな柑橘風味のソースがアクセントとなった「夏の和風バーガーズ」が今夏も登場。毎年好評の「チキン南蛮フィレバーガー」は、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキンフィレを“チキン南蛮”に仕立てた一品となっている。すだち果汁を使用し、隠し味として醤油を加えた柑橘風味のタルタルソースと、甘酸っぱい甘酢ソースが絶妙に調和。チキンフィレとの相性も抜群で、コクがありながらもさっぱりとした味わいを楽しめる。
■商品開発担当者コメント
2024年から夏季限定メニューとしてご好評いただいている「夏の和風バーガーズ」は、暑い夏でも楽しめる“さっぱり和風柑橘”をコンセプトとしています。今回は、大好評の「ケンタの鶏竜田バーガー」を、爽やかな柑橘仕立てのさっぱりとした味わいでも楽しんでもらいたいという想いから、新商品となる「柑橘 鶏竜田バーガー」の開発に着手しました。
試作段階では、ソースに使用する柑橘の種類の選定を行い、20種類以上の試作品を検討しました。その結果、和風だしレモンソースを組み合わせた「柑橘 鶏竜田バーガー」が誕生しました。本商品の最大の特長は、レモンの爽やかな風味と合わせ出汁の旨味をバランスよく調和させた、新開発の和風だしレモンソースです。鶏モモの一枚肉、千切りキャベツ、マヨネーズソースとの相性を追求し、バーガーとして食べた際に、より一層おいしさを感じていただけるよう、細部まで調整を重ねています。この期間しか味わえない、柑橘仕立ての鶏竜田バーガーをぜひご賞味ください。
■商品概要 ※価格は全て税込
「チキン南蛮フィレバーガー」…590円
「チキン南蛮フィレバーガーセット」…1000円
チキン南蛮フィレバーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
「チキン南蛮フィレバーガーよくばりセット」…1300円
チキン南蛮フィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）
「柑橘 鶏竜田バーガー」…640円
「柑橘 鶏竜田バーガーセット」…1050円
柑橘 鶏竜田バーガー、ポテト（S）、ドリンク（M）
「柑橘 鶏竜田バーガーよくばりセット」…1350円
柑橘 鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）