アニメ「幼女戦記II」が、AT-Xほかにて7月8日より毎週水曜21時30分～放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストアにて地上波先行で実施。

本作は、カルロ・ゼン氏による同名小説を原作としたアニメシリーズの第2期。ある日死亡してしまったサラリーマンが、ターニャ・デグレチャフという少女に生まれ変わり、戦火に包まれる世界で生き抜く様が描かれている。

第2期では、OVAと劇場版のその後が描かれる予定で、ターニャ・フォン・デグレチャフが、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な対連邦戦へと身を投じることとなる。

「幼女戦記II」

・放送開始日：7月8日より毎週水曜21時30分～

・放送局：AT-Xほかにて

・最速配信：ABEMA・dアニメストアにて地上波先行

□「幼女戦記II」のページ

【TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』メインPV第1弾】【「幼女戦記II」あらすじ】

統一暦1926年、秋。

ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。

臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。

これで戦争を戦えるのか？

不条理な現実に吠えるターニャ。

追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。

帝国は出口のない泥沼でもがいていた。

各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。

しかし、誰も知らない。

自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。

抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。

(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会