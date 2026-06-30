今回は、麦茶を絶対に自分で作らない夫に仕返ししたエピソードを紹介します。

偉そうな態度の夫にムカムカ…

「夏になると、子どもたちのために麦茶を毎日大量に作るんですが、夫ががぶ飲みし、すぐなくなってしまいます。でも夫は自分で麦茶を作ってくれることはありません。

麦茶をちゃんと作ろうとすると、やかんに沸かしたお湯に麦茶を煮出して、冷蔵庫で冷やすので、地味に面倒なんです。そこで夫に麦茶を作るようお願いしましたが、『簡単なんだからお前が作れよ？』と言ってきて、ムカムカしました。

そこで私は子どもたちのためだけに麦茶を作り、夫には飲ませないようにしました。夫は不満そうでしたが、だったら自分で作ればいいですよね。『水道水でも飲めば？』と言ってやったら、黙っていました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年8月）

▽ 小学生の子どもたちですら麦茶を自分で作るそうですが、なぜこの夫はかたくなに麦茶を作らないのでしょうか。謎ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。