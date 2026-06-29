「What a small world」の意味は？世界が小さいってどういうこと！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「What a small world」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「世間は狭いね」でした！
「What a small world」は「世間は狭いね」という意味のフレーズ。
意外な場所で知りあいに会ったり、共通の友だちがいるとわかったりしたときに使える表現です。
「こんなところでつながっていたんだ！」という驚きがこもります。
偶然の出会いや人間関係のつながりにびっくりしたとき、会話を明るくするひと言として使えますよ。
「You know Emma, too? What a small world!」
（あなたもエマを知ってるの？世間は狭いね！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部