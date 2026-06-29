ペットカメラと温湿度計で夏でも安心して愛犬と旅へ。OMO by 星野リゾート×Furboが「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」を提案
テンションあがる「街ナカ」ホテルをコンセプトとするOMO by 星野リゾート(以下、OMO)の対象3施設「OMO5東京五反田」「OMO7横浜」「OMO7大阪」と、世界中で200万人以上に愛用されるAI搭載ペットカメラ「Furbo(ファーボ)」を展開するTomofun株式会社は、「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」を共同提案する。
【画像】夏の愛犬のお留守番に関する調査結果を見る
近年の猛暑や熱帯夜の増加により、愛犬とのおでかけや旅行を楽しみたい一方で、暑さによる体調管理や慣れない環境でのストレスなど、夏特有の悩みを抱える愛犬家が増えている。
今回、Furboユーザー328人を対象に実施した調査では、夏に愛犬と宿泊を伴うおでかけの目的として「観光・レジャー(旅行)」が76.7％で最多となった一方、62.1％が「夏はほかの季節と比べて外出や旅行の頻度が減る」と回答。愛犬との旅行ニーズはあるものの、暑さへの不安が行動の制約となっている実態が明らかになった。
こうした背景を受け、OMOでは、Furboペットカメラと温湿度計の貸し出しをはじめとする、夏でも安心して愛犬と過ごせる宿泊体験を提供する。
■飼い主の6割以上が、夏の暑さを理由に「愛犬との旅行を控える」と回答
近年は猛暑日や熱帯夜の増加により、愛犬との旅行や外出においても暑さへの配慮が欠かせなくなっている。今回の調査では、夏のお留守番時の不安として、「空調トラブルによる室温・湿度管理」が66.3％、「熱中症など急激な体調異変」が58.3％となった。
また、旅行先や宿泊先など慣れない環境での不安点は、「吠えやストレス」が68.7％、「いたずらや事故」が36.4％となり、一時的に愛犬を客室に残して外出する場面に不安を感じる飼い主が多いこともわかった。
こうした結果から、夏場の愛犬との宿泊体験においては、快適な室内環境だけでなく、外出中も愛犬の様子や客室環境を確認できる安心感が求められていることがうかがえる。
■夏のホテルステイに求められる新しい安心
こうした背景から、これからの夏のペット旅には、単に愛犬と宿泊できるだけでなく、滞在中の安全をリアルタイムで確認できる「新しい安心」の仕組みが求められている。
今回の調査では、回答者の8割以上が「客室内の見守りカメラと環境(温度・湿度)の可視化」を支持。外出先からでも愛犬の様子と客室のコンディションを同時に把握できる環境が、これからの夏の宿泊先選びにおいて新たな基準になりつつある。このニーズに応えるため、両社は強力なサポート体制を構築した。
■安心の滞在を叶える「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」3つのポイント
OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、2026年7月1日(水)〜8月31日(月)の間、愛犬と宿泊する利用者を対象に下記のサービスを提供。
■その1：お留守番も安心、AI搭載「Furboペットカメラ」の貸し出し
宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出し。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、自身のスマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できる。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付ける。
※Furboペットカメラの貸し出し数には限りがある(予約なし、先着順)
■その2：【新登場】外出先からも室温がわかる「温湿度計」の貸し出し
今夏より新たに、客室内に設置できる温湿度計をFurboペットカメラと合わせて無料で貸し出し。Furboペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになる。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守ることができる。
■その3：各施設で広がる、愛犬向けの夏のおもてなし環境
愛犬と一緒に外気温を気にせず快適に過ごせる屋内ラウンジや、夏限定のフォトスポットの設置、肉球ケアクリームや虫よけミストの設置など、施設ごとの特徴を活かしたドッグフレンドリーな環境を用意。
※フォトスポットの設置は2026年7月1日(月)〜8月31日(月)まで
■【宿泊者の反響】客室を離れる際も、アプリで愛犬の様子が見えて安心
OMOとFurboによる今回の取り組みでは、実際に宿泊体験を行ったゲストからも、安心感や利便性に関する声が寄せられている。
■愛犬との暮らしを発信するインフルエンサーも体験
OMO7横浜開業に合わせ、Instagramで愛犬との暮らしを発信するインフルエンサー「@chacha_marupoo」さんが本取り組みを体験。chacha_marupooさんは、自身のFurboペットカメラを持参し、宿泊中に活用した体験について次のようにコメントしている。
「楽しい愛犬との旅行、どうしてもお部屋に留守番させなきゃいけないちょっと不安な時に、Furboミニ360度ビューはとっても便利！慣れない場所でのお留守番や夜寝てるときなど…いつでもFurboが見守ってくれて安心！」
また、愛犬と宿泊したゲストからは、Furboペットカメラの貸し出し利用について、「家族で出かけている間の様子を見てみたかったので便利でした」「夕食での外出中などに利用しました。使い心地もよく、利用できてよかったです」「普段から自宅でもFurboを使っています。また泊まりに来た際にも利用したいと思います」といった声が寄せられている。
■星野リゾートとTomofun株式会社の思いとは
■OMO by 星野リゾート
「OMOはこれまで、街の魅力を発掘し地域と連携した旅を提案してきました。その知見を活かして、OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪の3施設で『愛犬都市旅宣言』を開始し、愛犬との都市での旅行が快適に楽しめる環境を整えてまいります。Furbo様と連携することで、お留守番の不安を解消し、より豊かで安心な都市観光のあり方を提案してまいります」
■Furbo｜ファーボ(Tomofun株式会社)
「夏は愛犬との旅行やおでかけを楽しみたい一方で、暑さや慣れない環境でのお留守番に不安を感じる方も少なくありません。今回、OMOさまと連携し、Furboペットカメラによる見守り体験を提供できることを大変うれしく思います。宿泊先でも愛犬の様子や客室環境を確認できることで、より安心して滞在を楽しんでいただける体験作りに貢献できればと考えています」
■夏の愛犬旅を応援する特別企画
本取り組みを記念し、OMOとFurboは、夏の愛犬旅行を後押しする特別企画を実施。
■OMO by 星野リゾート「夏の特別プラン」
OMO5東京五反田、OMO7横浜、OMO7大阪では、2026年9月30日(水)までの期間限定で、愛犬との宿泊をよりお得に楽しめる「夏の特別プラン」を販売。宿泊料金が10〜30％オフ(施設・日程により異なる)となるほか、愛犬1頭分の宿泊料金が無料に。
期間：2026年9月30日(水)宿泊分まで
■Furbo「年に一度のBIG SALE記念企画」
Furboでは、2026年6月25日〜7月5日(日)の期間、「年に一度のBIG SALE｜先行セール」を開催。OMOでも貸し出しを行っている主力モデル「Furboミニ360度ビュー」もセール対象となっており、詳細はWebで確認できる。
また、期間中に初めてFurboペットカメラを購入した人を対象に、「Wチャンス抽選キャンペーン」を実施。
■「Wチャンス抽選キャンペーン」
期間中にFurboペットカメラを購入した人のなかから抽選で、以下の賞品をプレゼント。
・OMO by 星野リゾート ペア宿泊券(4人)
※OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪のいずれかを選択可能
・「Furboシッター最新3.0モデル」1年分(10人)
AIによる見守り通知や自動録画機能など、最新AI見守りサービスを1年間無料で利用できる。
キャンペーン期間：2026年6月25日10時〜7月5日(日)24時
愛犬との快適な旅をサポートしてくれるうれしいサービス！キャンペーンもぜひチェックを。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】夏の愛犬のお留守番に関する調査結果を見る
今回、Furboユーザー328人を対象に実施した調査では、夏に愛犬と宿泊を伴うおでかけの目的として「観光・レジャー(旅行)」が76.7％で最多となった一方、62.1％が「夏はほかの季節と比べて外出や旅行の頻度が減る」と回答。愛犬との旅行ニーズはあるものの、暑さへの不安が行動の制約となっている実態が明らかになった。
こうした背景を受け、OMOでは、Furboペットカメラと温湿度計の貸し出しをはじめとする、夏でも安心して愛犬と過ごせる宿泊体験を提供する。
■飼い主の6割以上が、夏の暑さを理由に「愛犬との旅行を控える」と回答
近年は猛暑日や熱帯夜の増加により、愛犬との旅行や外出においても暑さへの配慮が欠かせなくなっている。今回の調査では、夏のお留守番時の不安として、「空調トラブルによる室温・湿度管理」が66.3％、「熱中症など急激な体調異変」が58.3％となった。
また、旅行先や宿泊先など慣れない環境での不安点は、「吠えやストレス」が68.7％、「いたずらや事故」が36.4％となり、一時的に愛犬を客室に残して外出する場面に不安を感じる飼い主が多いこともわかった。
こうした結果から、夏場の愛犬との宿泊体験においては、快適な室内環境だけでなく、外出中も愛犬の様子や客室環境を確認できる安心感が求められていることがうかがえる。
■夏のホテルステイに求められる新しい安心
こうした背景から、これからの夏のペット旅には、単に愛犬と宿泊できるだけでなく、滞在中の安全をリアルタイムで確認できる「新しい安心」の仕組みが求められている。
今回の調査では、回答者の8割以上が「客室内の見守りカメラと環境(温度・湿度)の可視化」を支持。外出先からでも愛犬の様子と客室のコンディションを同時に把握できる環境が、これからの夏の宿泊先選びにおいて新たな基準になりつつある。このニーズに応えるため、両社は強力なサポート体制を構築した。
■安心の滞在を叶える「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」3つのポイント
OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、2026年7月1日(水)〜8月31日(月)の間、愛犬と宿泊する利用者を対象に下記のサービスを提供。
■その1：お留守番も安心、AI搭載「Furboペットカメラ」の貸し出し
宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出し。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、自身のスマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できる。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付ける。
※Furboペットカメラの貸し出し数には限りがある(予約なし、先着順)
■その2：【新登場】外出先からも室温がわかる「温湿度計」の貸し出し
今夏より新たに、客室内に設置できる温湿度計をFurboペットカメラと合わせて無料で貸し出し。Furboペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになる。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守ることができる。
■その3：各施設で広がる、愛犬向けの夏のおもてなし環境
愛犬と一緒に外気温を気にせず快適に過ごせる屋内ラウンジや、夏限定のフォトスポットの設置、肉球ケアクリームや虫よけミストの設置など、施設ごとの特徴を活かしたドッグフレンドリーな環境を用意。
※フォトスポットの設置は2026年7月1日(月)〜8月31日(月)まで
■【宿泊者の反響】客室を離れる際も、アプリで愛犬の様子が見えて安心
OMOとFurboによる今回の取り組みでは、実際に宿泊体験を行ったゲストからも、安心感や利便性に関する声が寄せられている。
■愛犬との暮らしを発信するインフルエンサーも体験
OMO7横浜開業に合わせ、Instagramで愛犬との暮らしを発信するインフルエンサー「@chacha_marupoo」さんが本取り組みを体験。chacha_marupooさんは、自身のFurboペットカメラを持参し、宿泊中に活用した体験について次のようにコメントしている。
「楽しい愛犬との旅行、どうしてもお部屋に留守番させなきゃいけないちょっと不安な時に、Furboミニ360度ビューはとっても便利！慣れない場所でのお留守番や夜寝てるときなど…いつでもFurboが見守ってくれて安心！」
また、愛犬と宿泊したゲストからは、Furboペットカメラの貸し出し利用について、「家族で出かけている間の様子を見てみたかったので便利でした」「夕食での外出中などに利用しました。使い心地もよく、利用できてよかったです」「普段から自宅でもFurboを使っています。また泊まりに来た際にも利用したいと思います」といった声が寄せられている。
■星野リゾートとTomofun株式会社の思いとは
■OMO by 星野リゾート
「OMOはこれまで、街の魅力を発掘し地域と連携した旅を提案してきました。その知見を活かして、OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪の3施設で『愛犬都市旅宣言』を開始し、愛犬との都市での旅行が快適に楽しめる環境を整えてまいります。Furbo様と連携することで、お留守番の不安を解消し、より豊かで安心な都市観光のあり方を提案してまいります」
■Furbo｜ファーボ(Tomofun株式会社)
「夏は愛犬との旅行やおでかけを楽しみたい一方で、暑さや慣れない環境でのお留守番に不安を感じる方も少なくありません。今回、OMOさまと連携し、Furboペットカメラによる見守り体験を提供できることを大変うれしく思います。宿泊先でも愛犬の様子や客室環境を確認できることで、より安心して滞在を楽しんでいただける体験作りに貢献できればと考えています」
■夏の愛犬旅を応援する特別企画
本取り組みを記念し、OMOとFurboは、夏の愛犬旅行を後押しする特別企画を実施。
■OMO by 星野リゾート「夏の特別プラン」
OMO5東京五反田、OMO7横浜、OMO7大阪では、2026年9月30日(水)までの期間限定で、愛犬との宿泊をよりお得に楽しめる「夏の特別プラン」を販売。宿泊料金が10〜30％オフ(施設・日程により異なる)となるほか、愛犬1頭分の宿泊料金が無料に。
期間：2026年9月30日(水)宿泊分まで
■Furbo「年に一度のBIG SALE記念企画」
Furboでは、2026年6月25日〜7月5日(日)の期間、「年に一度のBIG SALE｜先行セール」を開催。OMOでも貸し出しを行っている主力モデル「Furboミニ360度ビュー」もセール対象となっており、詳細はWebで確認できる。
また、期間中に初めてFurboペットカメラを購入した人を対象に、「Wチャンス抽選キャンペーン」を実施。
■「Wチャンス抽選キャンペーン」
期間中にFurboペットカメラを購入した人のなかから抽選で、以下の賞品をプレゼント。
・OMO by 星野リゾート ペア宿泊券(4人)
※OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪のいずれかを選択可能
・「Furboシッター最新3.0モデル」1年分(10人)
AIによる見守り通知や自動録画機能など、最新AI見守りサービスを1年間無料で利用できる。
キャンペーン期間：2026年6月25日10時〜7月5日(日)24時
愛犬との快適な旅をサポートしてくれるうれしいサービス！キャンペーンもぜひチェックを。
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