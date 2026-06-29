青山商事は、近年の猛暑の影響で秋口まで蚊の活動が長期化していることから、着るだけで虫を寄せにくくする「防虫メッシュアノラックプルオーバー」を、6月26日から「洋服の青山」主要300店舗および公式オンラインストアで発売した。

同社はこれまで、夏のビジネスシーンを快適に過ごすためのアイテムを数多く展開してきた。働く人々が仕事のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、オンの時間だけでなく、オフの日にいかにストレスなく過ごし、上質な休息をとれるかが重要となる。しかし、週末のリフレッシュ（キャンプや山歩き、ガーデニングなど）において快適さを損なう要因の一つとして挙げられるのが、近年の猛暑や気候変動によって活動期間が長期化し、秋口まで対策が必要な「蚊などの虫問題」。その対策としての虫よけスプレーには、「ニオイが気になる」「時間とともに効果が薄れる」といった悩みがあり、リフレッシュの質を低下させる原因にもなっている。そこで今回は、そうしたストレスを解消し、高い機能性を持つ“着る虫よけ”を企画した。



「メッシュアノラックプルオーバー」

生地には、蚊が嫌がる成分を付着させた「防蚊（ぼうぶん）加工」を施した。さらに、目の細かいメッシュ素材を採用することで、高い通気性を保ちながらも、虫が寄り付きにくい仕様を実現している。頭からすっぽりとかぶれるフードは、ジッパーを最上部まで閉めると顔全体をガードできる設計になっている。同社がこれまで「スポーツ×ビジネス」を融合したさまざまな商品企画で培った知見を生かし、ストレッチに加え自宅で洗えるウォッシャブルや防シワなど、高機能性とイージーケア性にもこだわった。また、余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインに仕上げているため、休日のカジュアルスタイルとしてはもちろん、イベント運営や警備といった屋外で働くビジネスパーソンの仕事着としても着用できる。平日の屋外ワークから週末の上質なリフレッシュタイムまでシームレスに活躍する一着となっている。

［小売価格］3289円（税込）

［発売日］6月26日（金）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp