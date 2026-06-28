京都にある星野リゾート3施設で「早朝暑気払いツアー」がスタート。夏の酷暑と混雑を避ける京都観光とは？
京都にある「OMO(おも) by 星野リゾート」の3施設、OMO3京都東寺、OMO5京都三条、OMO5京都祇園は2026年6月18日から、京都の夏の酷暑と混雑を避け、涼を求めて静寂の中で寺社へお参りする「早朝の暑気払いツアー」をスタートした。「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人々と仕掛ける、新感覚のホテル。京都の人々が古くから行ってきた暑気払いの知恵をヒントに、夏の朝にしか見られない景色や伝統的なおすすめを体験し、夏に合うさわやかなドリンクを味わうことで、心身ともに健やかな1日のスタートを提案する。
【写真】夏の朝にだけ見られる東寺の蓮の花
盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。日中は、早朝と比べて最高12度もの気温差が生じることもあるという。そんな日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することは、古くから京都の人々に親しまれてきた夏の過ごし方のひとつだ。また、京都市が推進する「分散観光」の取り組みに合わせ、早朝の観光需要を喚起することで、オーバーツーリズム問題の解決にもアプローチ。OMO京都3施設では、寺社仏閣にほど近い立地を活かし、泊まるからこそ体験できるディープですがすがしい「暑気払い」の体験を提供する。
■【OMO3京都東寺】清らかに朝を始める「東寺蓮見の朝まいり」
平安京建都以来1200年の歴史を持ち、静かな門前町が広がる東寺エリアで、世界遺産・東寺で夏にしか見られない蓮(はす)の景色を満喫する体験を提案する。
■五重塔を背景に午前中のみ開く蓮の花を愛でる
朝のすがすがしい空気の中、夏の午前中にしか咲かない東寺の蓮池と五重塔の景色をOMOレンジャーが案内する。弘法大師空海と蓮のつながりや、東寺の歴史について知り、早朝から心洗われるひとときが過ごせる。ツアーのあとには、東寺にほど近い「東寺餅」に立ち寄って買い物ができる。
■空海ゆかりの「お茶」で内側から涼む
お参りのあとは、空海が唐から日本に持ち込んだことが起源とされる「お茶」の文化にちなみ、東寺餅にぴったりな冷たい煎茶を提供する。東寺餅にぎっしり詰まった餡子(小豆)は、古くから邪気を祓う「赤色」の食材として、夏の体調を整えるための暑気払いや厄除けの意味を込めて親しまれてきた。蓮の余韻に浸りながら、心も体も整えることができる。
「東寺蓮見の朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜8月20日(木)
・時間：6時20分〜40分ごろ
・集合場所：OMO3京都東寺 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、冷煎茶
・料金：無料(東寺餅での買い物は別途料金がかかる)
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【OMO5京都三条】静寂の本能寺で熱を鎮める「三条寺町朝まいり」
東海道の終着点としてかつての経済の拠点であり、古き良き京都らしさと新しいもの好きな京都人の一面が垣間見える三条エリアで、静寂に包まれる朝のひとときを提供する。
■信長ゆかりの本能寺で、朝の読経に触れる
織田信長が最後を迎えた寺として有名な「本能寺」で行われる、朝のお勤めにOMOレンジャーが案内する。合計5回の焼失を経てもなお再建し続けてきた力強い本能寺の朝は、まさに静寂そのもの。読経で心を清めたあとには、ツアー参加者限定の特別な御朱印をもらうことができる。
■「お酢」を使ったドリンクですっきりとととのう
京都の老舗料亭でも使用されている、江戸時代創業の老舗「村山造酢」の千鳥酢を使用したOMOオリジナルドリンクを提供する。お酢のさわやかな酸味は朝のお参りのあとの体に染み渡り、京都の暑さによる疲労の回復もサポートする。
「三条寺町朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜9月18日(金)
・時間：5時50分〜※60分程度
・集合場所：OMO5京都三条 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、オリジナルドリンク、OMO限定御朱印
・料金：無料
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【OMO5京都祇園】夏の暑さと縁を切る「祇園うるわし朝まいり」
八坂神社を中心とした門前町であり、今も芸舞妓が暮らし花街の文化が色濃く残る祇園エリアでは、早朝だからこそ感じられる本来の祇園の「うるわしい」風景を案内する。
■暑さとの「悪縁」を切り、無病息災を祈願する
日中は混み合う祇園の街の美しい風景を独り占めしながら、神社を巡る。縁切り縁結びで知られる「安井金毘羅宮」で夏の暑さや夏バテとの「悪縁」を切り、「八坂神社」では疫病退散と無病息災を祈願する。祇園に暮らす人々が古くから大切にしてきた、季節の行事や文化に触れるツアーだ。
■祇園祭の定番「ひやしあめ」で夏の活力を
昔から祇園祭の時期に地域の人々にふるまわれていたという、「するがや祇園下里」の夏の定番「ひやしあめ」を提供する。京都の人々から夏バテ予防の飲み物としても親しまれており、麦芽飴と生姜の程よい甘さが乾いた喉を潤す。
「祇園うるわし朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜9月18日(金)
・時間：6時30分〜※60分程度
・集合場所：OMO5京都祇園 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、ひやしあめ
・料金：無料
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【3施設共通】「京都暮らしの涼道具」の貸し出し
早朝まいりのお供には、京都の人々が暮らしの中で愛用している涼をとるための道具を、3施設それぞれで貸し出す。目からも涼しさを感じられる夏らしいうちわや、塩分補給にぴったりな京あめなど、京都ならではのアイテムで夏の朝の活動をサポートする。
■京都にあるOMO by 星野リゾートをチェック
OMO3京都東寺 by 星野リゾート
OMO3京都東寺は、新幹線から見えるシンボル「五重塔」が美しい、世界遺産「東寺」にほど近い静かな街が広がる東寺エリアに位置する。「心の時空トリップ」をコンセプトに、心をちょっと休めたい、お寺で仏像を観て癒やされたいという人に向けて、初めての人でもお寺に親しみが持てるような滞在を提供する。
・所在地：京都府京都市南区西九条蔵王町11-6
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：120室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室1万円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：JR京都駅より徒歩約13分、近鉄京都線東寺駅より徒歩約2分
OMO5京都三条 by 星野リゾート
OMO5京都三条のコンセプトは「京町らんまん川歩き」。過去から現在まで絶えずにぎわいを見せる三条通と、京都の経済発展の礎を築いた高瀬川を中心に、町衆の文化が栄える三条エリアをどっぷり楽しむホテル。街歩きの醍醐味を味わいたいという人に向けて、見る・買う・食べるの「楽しい」がギュッと詰まった滞在を提供する。
・所在地：京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434-1
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：122室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室1万5000円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：京都市営地下鉄「京都市役所前」駅3番出口より徒歩約2分、京阪本線「三条京阪」駅7番出口より徒歩約5分
OMO5京都祇園 by 星野リゾート
OMO5京都祇園は、「今日は祇園ぐらし」をコンセプトに、祇園の街に暮らすように過ごすホテル。八坂神社を中心とした門前町、花街ならではの華やかな街並みが広がる祇園の日々の生活に溶け込むように、街をどっぷり楽しむ滞在を提供する。
・所在地：京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：36室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室4万円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：京阪電車 祇園四条駅から徒歩約6分、京都市営バス 祇園バス停より徒歩約1分
混雑知らずの涼しさで、古都の本当の表情に出合える。分散観光にも貢献する、新しい京都の過ごし方で京都の文化と季節を感じる旅を体験してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。日中は、早朝と比べて最高12度もの気温差が生じることもあるという。そんな日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することは、古くから京都の人々に親しまれてきた夏の過ごし方のひとつだ。また、京都市が推進する「分散観光」の取り組みに合わせ、早朝の観光需要を喚起することで、オーバーツーリズム問題の解決にもアプローチ。OMO京都3施設では、寺社仏閣にほど近い立地を活かし、泊まるからこそ体験できるディープですがすがしい「暑気払い」の体験を提供する。
■【OMO3京都東寺】清らかに朝を始める「東寺蓮見の朝まいり」
平安京建都以来1200年の歴史を持ち、静かな門前町が広がる東寺エリアで、世界遺産・東寺で夏にしか見られない蓮(はす)の景色を満喫する体験を提案する。
■五重塔を背景に午前中のみ開く蓮の花を愛でる
朝のすがすがしい空気の中、夏の午前中にしか咲かない東寺の蓮池と五重塔の景色をOMOレンジャーが案内する。弘法大師空海と蓮のつながりや、東寺の歴史について知り、早朝から心洗われるひとときが過ごせる。ツアーのあとには、東寺にほど近い「東寺餅」に立ち寄って買い物ができる。
■空海ゆかりの「お茶」で内側から涼む
お参りのあとは、空海が唐から日本に持ち込んだことが起源とされる「お茶」の文化にちなみ、東寺餅にぴったりな冷たい煎茶を提供する。東寺餅にぎっしり詰まった餡子(小豆)は、古くから邪気を祓う「赤色」の食材として、夏の体調を整えるための暑気払いや厄除けの意味を込めて親しまれてきた。蓮の余韻に浸りながら、心も体も整えることができる。
「東寺蓮見の朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜8月20日(木)
・時間：6時20分〜40分ごろ
・集合場所：OMO3京都東寺 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、冷煎茶
・料金：無料(東寺餅での買い物は別途料金がかかる)
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【OMO5京都三条】静寂の本能寺で熱を鎮める「三条寺町朝まいり」
東海道の終着点としてかつての経済の拠点であり、古き良き京都らしさと新しいもの好きな京都人の一面が垣間見える三条エリアで、静寂に包まれる朝のひとときを提供する。
■信長ゆかりの本能寺で、朝の読経に触れる
織田信長が最後を迎えた寺として有名な「本能寺」で行われる、朝のお勤めにOMOレンジャーが案内する。合計5回の焼失を経てもなお再建し続けてきた力強い本能寺の朝は、まさに静寂そのもの。読経で心を清めたあとには、ツアー参加者限定の特別な御朱印をもらうことができる。
■「お酢」を使ったドリンクですっきりとととのう
京都の老舗料亭でも使用されている、江戸時代創業の老舗「村山造酢」の千鳥酢を使用したOMOオリジナルドリンクを提供する。お酢のさわやかな酸味は朝のお参りのあとの体に染み渡り、京都の暑さによる疲労の回復もサポートする。
「三条寺町朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜9月18日(金)
・時間：5時50分〜※60分程度
・集合場所：OMO5京都三条 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、オリジナルドリンク、OMO限定御朱印
・料金：無料
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【OMO5京都祇園】夏の暑さと縁を切る「祇園うるわし朝まいり」
八坂神社を中心とした門前町であり、今も芸舞妓が暮らし花街の文化が色濃く残る祇園エリアでは、早朝だからこそ感じられる本来の祇園の「うるわしい」風景を案内する。
■暑さとの「悪縁」を切り、無病息災を祈願する
日中は混み合う祇園の街の美しい風景を独り占めしながら、神社を巡る。縁切り縁結びで知られる「安井金毘羅宮」で夏の暑さや夏バテとの「悪縁」を切り、「八坂神社」では疫病退散と無病息災を祈願する。祇園に暮らす人々が古くから大切にしてきた、季節の行事や文化に触れるツアーだ。
■祇園祭の定番「ひやしあめ」で夏の活力を
昔から祇園祭の時期に地域の人々にふるまわれていたという、「するがや祇園下里」の夏の定番「ひやしあめ」を提供する。京都の人々から夏バテ予防の飲み物としても親しまれており、麦芽飴と生姜の程よい甘さが乾いた喉を潤す。
「祇園うるわし朝まいり」
・開催期間：2026年6月18日〜9月18日(金)
・時間：6時30分〜※60分程度
・集合場所：OMO5京都祇園 1階 OMOベース
・含まれるもの：ガイドツアー、ひやしあめ
・料金：無料
・予約：要予約(定員10人)※宿泊者限定
■【3施設共通】「京都暮らしの涼道具」の貸し出し
早朝まいりのお供には、京都の人々が暮らしの中で愛用している涼をとるための道具を、3施設それぞれで貸し出す。目からも涼しさを感じられる夏らしいうちわや、塩分補給にぴったりな京あめなど、京都ならではのアイテムで夏の朝の活動をサポートする。
■京都にあるOMO by 星野リゾートをチェック
OMO3京都東寺 by 星野リゾート
OMO3京都東寺は、新幹線から見えるシンボル「五重塔」が美しい、世界遺産「東寺」にほど近い静かな街が広がる東寺エリアに位置する。「心の時空トリップ」をコンセプトに、心をちょっと休めたい、お寺で仏像を観て癒やされたいという人に向けて、初めての人でもお寺に親しみが持てるような滞在を提供する。
・所在地：京都府京都市南区西九条蔵王町11-6
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：120室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室1万円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：JR京都駅より徒歩約13分、近鉄京都線東寺駅より徒歩約2分
OMO5京都三条 by 星野リゾート
OMO5京都三条のコンセプトは「京町らんまん川歩き」。過去から現在まで絶えずにぎわいを見せる三条通と、京都の経済発展の礎を築いた高瀬川を中心に、町衆の文化が栄える三条エリアをどっぷり楽しむホテル。街歩きの醍醐味を味わいたいという人に向けて、見る・買う・食べるの「楽しい」がギュッと詰まった滞在を提供する。
・所在地：京都市中京区河原町通三条上る恵比須町434-1
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：122室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室1万5000円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：京都市営地下鉄「京都市役所前」駅3番出口より徒歩約2分、京阪本線「三条京阪」駅7番出口より徒歩約5分
OMO5京都祇園 by 星野リゾート
OMO5京都祇園は、「今日は祇園ぐらし」をコンセプトに、祇園の街に暮らすように過ごすホテル。八坂神社を中心とした門前町、花街ならではの華やかな街並みが広がる祇園の日々の生活に溶け込むように、街をどっぷり楽しむ滞在を提供する。
・所在地：京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288
・電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
・客室数：36室
・チェックイン：15時
・チェックアウト：11時
・料金：1泊1室4万円〜(宿泊税別、食事別)
・アクセス：京阪電車 祇園四条駅から徒歩約6分、京都市営バス 祇園バス停より徒歩約1分
混雑知らずの涼しさで、古都の本当の表情に出合える。分散観光にも貢献する、新しい京都の過ごし方で京都の文化と季節を感じる旅を体験してみては。
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