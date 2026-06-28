“心のブス”とは!? 無自覚なパワハラ体質の主人公が変わるまでを描いた漫画が話題【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「この資料、何がダメなのかわかる？」教育係の坪川は、威圧的な態度で口調も怖い。後輩は委縮しつつ「すみませんでした。次はもっと頑張ります」と、謝罪。それでも坪川は、「頑張るって言葉で、努力した気になってるだけだよね？」と、さらに追い詰めてくる――!?「同じ顔の女」で12万いいねを獲得した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの新作漫画「心のおブス絶対殺すマン」を紹介しよう。
長く勤務し、周囲から頼られる存在だった坪川。しかし次第に「自分がやった方が早い」と考えるようになり、後輩への言葉も厳しくなっていく。そんなある日、魔法少女から「心のブスを退治する」と声を封印されたことで、自分自身と向き合うことになる――。
作者の白梅僚人さんに本作を描いたきっかけについて聞くと、自身の過去の経験が原点になっているそうで「実習先で指導者にパワハラじみた言動を受け、不快な思いをしたことがありました」と当時を振り返る。しかしその経験を経て「指導内容そのものには、ためになる部分もあったかもしれない」と考えるようになったと話す。相手への見方が変わった経験から、「無意識にパワハラじみた言動をしてしまう人も、ちょっとしたきっかけがあれば変わることができるのかもしれないという想いを込めました」と制作意図を明かした。
また、ラストで主人公が改心する展開については、「主人公には救われてほしいという気持ちは最初からありました」と話す白梅さん。「そもそもパワハラという行為は非合理的」と考えており、追い詰められた結果、そのような言動につながる人もいるのではないかと感じているそうだ。そのため、仕事に真剣だった主人公が「自分は会社に必要ない」と思わされたまま終わる展開にはしたくなかったと、ラストに込めた思いを語ってくれた。
誰の心にもあるかもしれない「心のブス」と向き合い、変わろうとする主人公を描いた本作「心のおブス絶対殺すマン」。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：白梅僚人(@eiichi_manga)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。