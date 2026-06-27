西田有志＆古賀紗理那、「めっちゃ笑う」第1子あやしつつ“子育て”トーク「勝手に寝てくれる」
バレーボール選手・西田有志（26）と妻で元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那（30）がYouTubeの「西田有志チャンネルYuji Nishida YouTube」に登場。第一子出産後の変化について語った。
【動画】「有志にそっくり」第1子と一緒に登場した西田有志＆古賀紗理那
「西田家に新しい家族が増えました」と題した動画で西田と古賀は、昨年12月に誕生を報告していた第1子ともに登場。泣き出す赤ちゃんに「ミルク飲むか？」と哺乳瓶を渡す姿も。
そんな第1子誕生後の変化について、古賀は「やっぱかわいいけど、生活リズムとかがめちゃくちゃ変わったので、毎日大変ですけど一生懸命生きてます」と笑って見せた。西田は「最初立ち合った時は、神秘的な感情ではありました けど、家に来てからは『パパなんだ』って。もう自分よりやっぱ子供優先になってきた」と語った。
また出産時の話題にも言及。「出産前の動画では、出産楽しみたい言ってましたけど実際どうでした?」と聞かれると「痛すぎました。激痛で号泣しながら陣痛に耐えて…」と回想。「（西田が）出産する30分前に到着したので、出産のタイミングの時はいてくれて、解説してました。『今頭半分出てるよ』って」と明かした。
「『あとちょっと！』みたいな言ってくれて、それは助かりました」と夫の行動に感謝した古賀。痛みに苦しむ古賀に対して隣で「呼吸しろ！」と連呼していたそうで「俺がやっとるラントレの時によくコーチに言われるようなあれを言ってました」と打ち明け、笑いを誘った。
また、寝付きが良いそうで「消灯したら最初は起きてるけど、勝手に寝てくれる。寝かしつけとか私たちしないよね？」と古賀。西田も「やってない。だってもう寝てるもん」と答えた。動画中でも、赤ちゃんをあやす西田と古賀夫妻。スタッフが「笑いますね！」と驚くと「めっちゃ笑うんですよ」と答えていた。
【動画】「有志にそっくり」第1子と一緒に登場した西田有志＆古賀紗理那
「西田家に新しい家族が増えました」と題した動画で西田と古賀は、昨年12月に誕生を報告していた第1子ともに登場。泣き出す赤ちゃんに「ミルク飲むか？」と哺乳瓶を渡す姿も。
そんな第1子誕生後の変化について、古賀は「やっぱかわいいけど、生活リズムとかがめちゃくちゃ変わったので、毎日大変ですけど一生懸命生きてます」と笑って見せた。西田は「最初立ち合った時は、神秘的な感情ではありました けど、家に来てからは『パパなんだ』って。もう自分よりやっぱ子供優先になってきた」と語った。
「『あとちょっと！』みたいな言ってくれて、それは助かりました」と夫の行動に感謝した古賀。痛みに苦しむ古賀に対して隣で「呼吸しろ！」と連呼していたそうで「俺がやっとるラントレの時によくコーチに言われるようなあれを言ってました」と打ち明け、笑いを誘った。
また、寝付きが良いそうで「消灯したら最初は起きてるけど、勝手に寝てくれる。寝かしつけとか私たちしないよね？」と古賀。西田も「やってない。だってもう寝てるもん」と答えた。動画中でも、赤ちゃんをあやす西田と古賀夫妻。スタッフが「笑いますね！」と驚くと「めっちゃ笑うんですよ」と答えていた。