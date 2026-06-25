「前代未聞だよ」!?女性社員が義理チョコをやめたら上司に怒られた…でも女性社員2人で男性20人分の負担はつらい【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
会社ごとに独自ルールは存在する。しかし、中には「それ、本当に必要だった？」と首をかしげたくなるものもある。過去にさまざまな職場を経験してきたぷく子(@pukukoOL)さんは、実在した少し変わった人たちとのエピソードを漫画として発信している。今回は、職場でのバレンタインが苦手になったきっかけを描いた『バレンタインの苦痛』を紹介する。
ぷく子さんによると、最初に勤めた会社では女性社員が多く、バレンタインの負担は比較的軽かったという。1人300円程度を出し合い、男性社員からのお返しも全員向けの箱菓子ひとつ。イベントとして消化できる範囲だった。
ところが転職先では事情が違った。事業所には男性社員が20人、女性社員はわずか2人。全員分のチョコを用意すれば、当然ながら負担は大きくなる。そこで、もう1人の女性社員と相談し、その年から義理チョコをやめることにした。
すると突然、「チョコは？買い忘れ？」と聞かれる。事情を説明すると返ってきたのは、「はぁ？それまずいよ、女として!!」という予想外の言葉だった。
■なぜ配る前提なの!?
さらに別の事業所へ異動した際も、ぷく子さんは義理チョコを配るつもりはなかった。ところがバレンタイン当日、事業所長が当然のように手を差し出し、「チョコ」とひと言。「いや…ないです」そう答えると、今度は信じがたい言葉を浴びせられたという。
チョコレートそのものよりも、「あるはず」という前提で世界が動いていることに驚かされる。誰かが作ったルールなのに、いつの間にか自然現象のように扱われているのが少し不思議だ。
■「なんで？」が消えなかった
当時の気持ちについて聞くと、ぷく子さんは率直にこう振り返る。「『え？なんで？やるやらないは自由でしょ？』と思っていましたし、そう言い返しましたが『明日必ず持ってきなよ』と言われました。なぜバレンタインを強制されなければならないのか…とバレンタインが嫌いになりました」
恋人に想いを伝える日だったはずが、いつの間にか業務連絡のようになっていた。しかも自腹。冷静に考えるほど状況がじわじわおもしろくなってくるが、当事者としては笑えない話だったに違いない。
■共感できる人は意外と多いかも
今回のエピソードを漫画化した理由について、ぷく子さんは「同じ境遇だった人に共感してもらえたり、『そういう変な社風あったよね〜』と仕事や家事の合間にクスッと笑ってもらえたらうれしい」と話している。実際、職場ごとの独特な文化は振り返ると妙に記憶に残るものだ。当時は理不尽だったことも、何年か経つと「なんだったんだろう、あれ」と思い出話になる。
『バレンタインの苦痛』には、そんな会社員時代の違和感と可笑しさが詰まっている。少し笑えて、少し首をかしげたくなるエピソードをぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
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