スタバの新作は″桃づくし″桃を堪能できるフラペチーノ・ソーダ・ティーの3種が登場《6月22日から先行販売》

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年6月24日から、食感や飲み心地の異なる3種の桃のビバレッジを発売（一部店舗を除く）。発売に先駆けて、6月22日と23日は「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売を開始します。

とろける果肉、シュワッと爽快、ごろっと満足...どれも飲みたくなるラインアップ

蒸し暑さを感じる今の季節に、心地よい一杯を選びたくなる3種類が登場します。

ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ

15年の発売以来夏の定番として親しまれてきたピーチフラペチーノの26年度版が登場です。

とろけるピーチ果肉に、無脂肪乳を使ったなめらかなピーチミルクを合わせ、ミルキーなコクと軽やかさを両立。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加するカスタマイズもおすすめです。

Tallサイズのみで、テイクアウト707円・店内720円。

チラックス ソーダ ピーチ

昨年から販売している「チラックス ソーダ」シリーズのピーチフレーバーが今年も登場します。

ピーチ果肉とソーダに、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせ、シュワッとした炭酸とジューシーな甘みを楽しめます。

価格は下記のとおり。

・Tallサイズ：テイクアウト579円、店内利用590円

・Grandeサイズ：テイクアウト624円、店内利用635円

・Ventiサイズ：テイクアウト668円、店内利用680円

クラフト ジューシー ピーチ ティー

今回登場する3種の中で最大量のピーチ果肉が入った贅沢な一杯です。

ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせ、すっきりとした満足感のある味わいに仕上がっています。

価格は下記のとおり。

・Tallサイズ：テイクアウト618円、店内利用630円

・Grandeサイズ：テイクアウト663円、店内利用675円

・Ventiサイズ：テイクアウト707円、店内利用720円

桃が主役のケーキも同日発売

また、桃が主役のケーキも同日から販売されます。

白桃&アールグレイタルト

大小2種のカットの白桃を隙間なく重ねた、果実感たっぷりのケーキ。白桃と相性の良い香り豊かなアールグレイを使用したムースと合わせた、夏のご褒美スイーツにぴったりの一品です。

価格はテイクアウト570円・店内580円。

リワード会員限定！先行販売を実施

6月22日と23日の2日間、スターバックスリワード会員限定で「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を先行販売中。

Mobile Order & Payまたは店頭レジで購入用二次元コードの提示が対象。ゲスト利用・App Clipは対象外です。

詳細は特設サイトから確認できます。

いずれの商品も、一時的な欠品または早期販売終了となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部