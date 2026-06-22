スタバの新作は″桃づくし″桃を堪能できるフラペチーノ・ソーダ・ティーの3種が登場《6月22日から先行販売》
スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年6月24日から、食感や飲み心地の異なる3種の桃のビバレッジを発売（一部店舗を除く）。発売に先駆けて、6月22日と23日は「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売を開始します。
とろける果肉、シュワッと爽快、ごろっと満足...どれも飲みたくなるラインアップ
蒸し暑さを感じる今の季節に、心地よい一杯を選びたくなる3種類が登場します。
ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ
15年の発売以来夏の定番として親しまれてきたピーチフラペチーノの26年度版が登場です。
とろけるピーチ果肉に、無脂肪乳を使ったなめらかなピーチミルクを合わせ、ミルキーなコクと軽やかさを両立。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加するカスタマイズもおすすめです。
Tallサイズのみで、テイクアウト707円・店内720円。
チラックス ソーダ ピーチ
昨年から販売している「チラックス ソーダ」シリーズのピーチフレーバーが今年も登場します。
ピーチ果肉とソーダに、オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせ、シュワッとした炭酸とジューシーな甘みを楽しめます。
価格は下記のとおり。
・Tallサイズ：テイクアウト579円、店内利用590円
・Grandeサイズ：テイクアウト624円、店内利用635円
・Ventiサイズ：テイクアウト668円、店内利用680円
クラフト ジューシー ピーチ ティー
今回登場する3種の中で最大量のピーチ果肉が入った贅沢な一杯です。
ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせ、すっきりとした満足感のある味わいに仕上がっています。
価格は下記のとおり。
・Tallサイズ：テイクアウト618円、店内利用630円
・Grandeサイズ：テイクアウト663円、店内利用675円
・Ventiサイズ：テイクアウト707円、店内利用720円
桃が主役のケーキも同日発売
また、桃が主役のケーキも同日から販売されます。
白桃&アールグレイタルト
大小2種のカットの白桃を隙間なく重ねた、果実感たっぷりのケーキ。白桃と相性の良い香り豊かなアールグレイを使用したムースと合わせた、夏のご褒美スイーツにぴったりの一品です。
価格はテイクアウト570円・店内580円。
リワード会員限定！先行販売を実施
6月22日と23日の2日間、スターバックスリワード会員限定で「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を先行販売中。
Mobile Order & Payまたは店頭レジで購入用二次元コードの提示が対象。ゲスト利用・App Clipは対象外です。
詳細は特設サイトから確認できます。
いずれの商品も、一時的な欠品または早期販売終了となる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部