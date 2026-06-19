【甲信地方限定】ファミマにシャインマスカット＆白桃使用のスイーツなど6品「長野・山梨うまいもの」フェア開催
【モデルプレス＝2026/06/19】長野県・山梨県のファミリーマート約350店舗で、「山梨県産白桃 牛乳パン」「たっぷりダブルホイップサンド」「塩尻名物 山賊焼弁当」など両県の地元食材やご当地グルメを再現した新作全6品が、6月23日（火）より登場する。
【写真】長野と山梨の魅力が詰まった全6品
「山梨県産白桃 牛乳パン」は、地元で馴染みのある「牛乳パン」に、JA全農やまなしと共同開発した県産白桃のホイップクリームをサンド。パン生地にも県産牛乳を使用している。「たっぷりダブルホイップサンド」は、山梨県産白桃果汁入りホイップと長野県産シャインマスカット果汁入りホイップの2種の風味を贅沢に味わえるスイーツ。ふんわりなめらかな満足感のある仕上がりとなっている。
「塩尻名物 山賊焼弁当」は、にんにくの旨みがきいた塩尻名物「山賊焼」をメインにした、ボリューム感ある一品。粉吹き感を出すためにタツタ粉を加え、ガツンとしたにんにくの味わいを楽しめる。「富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん」は、強いコシのある太麺が特徴の富士吉田市の郷土料理を大盛りサイズに。トッピングにJA全農長野の県産キャベツを使用し、野菜の甘みを堪能できる。
おにぎりになった「山梨の味まぜごはん」は、山梨県富士吉田市の郷土料理「吉田のうどん」を提供する店で人気のサイドメニュー、まぜごはんを再現。ごぼう、油揚げ、しいたけ、人参を使用し、醤油やみりん、三温糖などで味付けされている。「長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ」は、生産者から教わった地元の食べ方を参考に、信州味噌を用いた味噌マヨのコクとシャキッとした食感を組み合わせた。（modelpress編集部）
・山梨県産白桃 牛乳パン
【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、三重県の一部、静岡県の一部
・たっぷりダブルホイップサンド（長野県産シャインマスカット＆山梨県産白桃）
【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、静岡県の一部、三重県の一部、富山県、石川県、福井県
・塩尻名物 山賊焼弁当
【発売地域】長野県、山梨県
・富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん（長野県産キャベツ）
【発売地域】長野県、山梨県、静岡県の一部
・山梨の味まぜごはん
【発売地域】長野県、山梨県
・長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ
【発売地域】長野県、山梨県
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【写真】長野と山梨の魅力が詰まった全6品
◆長野と山梨の魅力が詰まった全6品
「山梨県産白桃 牛乳パン」は、地元で馴染みのある「牛乳パン」に、JA全農やまなしと共同開発した県産白桃のホイップクリームをサンド。パン生地にも県産牛乳を使用している。「たっぷりダブルホイップサンド」は、山梨県産白桃果汁入りホイップと長野県産シャインマスカット果汁入りホイップの2種の風味を贅沢に味わえるスイーツ。ふんわりなめらかな満足感のある仕上がりとなっている。
おにぎりになった「山梨の味まぜごはん」は、山梨県富士吉田市の郷土料理「吉田のうどん」を提供する店で人気のサイドメニュー、まぜごはんを再現。ごぼう、油揚げ、しいたけ、人参を使用し、醤油やみりん、三温糖などで味付けされている。「長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ」は、生産者から教わった地元の食べ方を参考に、信州味噌を用いた味噌マヨのコクとシャキッとした食感を組み合わせた。（modelpress編集部）
◆商品詳細
・山梨県産白桃 牛乳パン
【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、三重県の一部、静岡県の一部
・たっぷりダブルホイップサンド（長野県産シャインマスカット＆山梨県産白桃）
【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、静岡県の一部、三重県の一部、富山県、石川県、福井県
・塩尻名物 山賊焼弁当
【発売地域】長野県、山梨県
・富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん（長野県産キャベツ）
【発売地域】長野県、山梨県、静岡県の一部
・山梨の味まぜごはん
【発売地域】長野県、山梨県
・長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ
【発売地域】長野県、山梨県
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