【明日から】Amazon プライムデーで洗濯洗剤などの日用品が超特価に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、洗濯洗剤やハンドソープ、液体歯磨きなどのストックしておきたい日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐ購入できて便利ですよ。

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アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



室内干しでも嫌なニオイがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」


NANOX(ナノックス)

NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用


NANOX(ナノックス)

NANOX one(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア ジェル

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カビ・菌をしっかり除去。4回分の洗たく槽クリーナー


洗浄力

洗浄力 シュワッと 洗濯槽クリーナー 【4回分】 塩素系 タブレット (個装タイプ) 除菌 消臭 洗濯機 ドラム式 [Amazon.co.jp 限定] エコパッケージ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き


NONIO(ノニオ)

【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



NONIOシリーズで口臭ケア。舌専用クリーニングジェル


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) 舌専用クリーニングジェル マイルドミント 45g×2個 + Y字フロス付き 舌用ジェル 舌磨き 舌苔 口臭予防 やさしく磨ける低刺激設計

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



極薄ヘッドで奥まで届く。クリニカの歯ブラシ6本+フロス付き


クリニカ

【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ 歯ブラシ 4列 超コンパクト ふつう 6本(※色は選べません) +フロス付き まとめ買い 極薄ヘッド

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食器も庫内もまるごと一発洗浄できる、食洗機用のキュキュット


キュキュット

キュキュット 【大容量】食器洗い乾燥機専用 クリア除菌 ジェルタイプ シトラス つめかえ用 1350g

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シトラスフルーティの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」


キレイキレイ

キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フローラルソープの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」


キレイキレイ

キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ フローラルソープの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



無香料・無着色・パラベン不使用。無添加泡の石けんボディソープ


by Amazon

by Amazon 無添加泡の石けんボディソープ 大容量 詰替え用 1450ml

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



取り換え回数が減らせる。3倍長持ちのトイレットペーパー


スコッティ

トイレット ダブル 3倍長持ち 75m 48ロール スコッティフラワーパック (ケース品)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


メラノCC

メラノCC 薬用しみ集中対策プレミアム美容液 20ml×2個セット+極潤サシェット付 【医薬部外品】

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消臭ストロング

花王プロフェッショナル・サービス 花王 アタック 消臭ストロングジェル 4000g

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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