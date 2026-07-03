【明日から】Amazon プライムデーで洗濯洗剤などの日用品が超特価に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、洗濯洗剤やハンドソープ、液体歯磨きなどのストックしておきたい日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐ購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライムデー」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、洗濯洗剤やハンドソープ、液体歯磨きなどのストックしておきたい日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐ購入できて便利ですよ。
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アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤
「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用
室内干しでも嫌なニオイがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」
コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用
カビ・菌をしっかり除去。4回分の洗たく槽クリーナー
クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ
長時間殺菌で気になる口臭を予防。NONIOの液体歯磨き
NONIOシリーズで口臭ケア。舌専用クリーニングジェル
極薄ヘッドで奥まで届く。クリニカの歯ブラシ6本+フロス付き
食器も庫内もまるごと一発洗浄できる、食洗機用のキュキュット
シトラスフルーティの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」
フローラルソープの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」
無香料・無着色・パラベン不使用。無添加泡の石けんボディソープ
取り換え回数が減らせる。3倍長持ちのトイレットペーパー
その他のセール予定商品
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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