株式会社Gielプロダクション「Son」は19日、公式サイトを通じ、人気ユーチューバー「ばつまる夫婦」との契約を解除すると発表した。ばつまる夫婦を巡っては、飲酒運転をした疑惑などが指摘されていた。

ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」は夫の「ジョニー（HIRO）」、妻の「KANA」、2人の子供との日常を配信する人気ユーチューバー。問題となったのは石垣島旅行の動画で、夫のジョニーがビールジョッキに入ったビールと見られる飲み物を飲んだ後に車を運転する様子が映っていた。飲酒運転疑惑について指摘された夫婦は、飲んでいたのはノンアルコールビールであり、妻によるドッキリ企画だったと説明。ネタばらし部分を編集でカットしたため誤解を招いたとして、飲酒運転の疑惑を否定した。だが説明内容への疑問から批判は収まらず、SNSでは議論が続いている。

この日、事務所は「弊社所属クリエイターの『ばつまる夫婦』につきまして、本日付で弊社との専属契約を解除いたしましたので、ご報告いたします」と発表。「弊社では、本件の発生以降、撮影素材の検証および本人たちへのヒアリングを通じ、慎重に事実関係の確認を進めてまいりました。しかしながら、現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました」とした。

また、夫婦と事務所の間に「本件において弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明いたしました」という。「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました」と説明した。

最後に「該当動画における店舗様をはじめとする関係者の皆様、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。そして日頃から応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「弊社は今回の事態を重く受け止め、所属クリエイターへの指導・管理体制の不備を反省し、今後はコンプライアンス遵守を下記の通り強化し、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります」と呼びかけた。