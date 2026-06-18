SNSで話題の「ゴリラシリーズ」の猛暑対策アイテム第2弾！冷感着圧ソックス、冷感ブランケット、貼れる瞬間冷却剤が新登場
ふくらはぎケア「ゴリラのひとつかみ」や超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」など、数々のヒット商品を生み出している株式会社ドウシシャ(以下、ドウシシャ)が、2026年夏の新製品発表会を実施。猛暑対策アイテム「ゴリラのひと夏企画」シリーズ第2弾として、「ベビーゴリラのひとつかみ夏」、「ゴリラのハグ夏」、「ゴリラパンチ」の3アイテムをお披露目した。
【写真】「貼るカイロ」みたいな「貼れる瞬間冷却材」とは一体？
■ひんやり接触冷感の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」
「ベビーゴリラのひとつかみ夏」(希望小売価格2178円)は、夏でも快適に着用できる着圧ソックス。昨年発売された、ベビーゴリラにつかまれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」のSNSでの大きな反響を受けて、冷感素材を用いた夏バージョンが開発された。接触冷感素材と通気性に優れた編み方で、夏でも快適に着用できる。また、しっかりとした圧を感じながらも、快適な履き心地を実現した。
◆ひんやり快適な接触冷感＆通気性
本体には、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用。さらに、熱を逃しやすい素材と通気性のよい編み方により、圧設計でありながら蒸れにくく、履き心地は抜群。
◆つま先は指が出せて快適
つま先部分は指が出せる仕様にすることで熱がこもりにくく、熱くなりにくい設計。暑い時季の就寝時でも快適に着用できる。
◆「ゴリラのひとつかみ」とのダブル使いでさらにスッキリ
同社のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」(別売り)とのダブル使いで、スッキリ感がアップ。ふくらはぎ中央部に施されたゴリラの手形デザインは独自の編みパターンを採用しており、この部分でふくらはぎを上に持ち上げ、「ゴリラのひとつかみ」でふくらはぎをつかむことによって、ソックスを脱いだ時にさらにスッキリと感じることができる。
◆部位ごとに圧が違う着圧設計
部位ごとに圧を変えた着圧設計になっている。足首に近い部分は21ヘクトパスカル 、ふくらはぎ中央部は17ヘクトパスカル、膝に近い部分は13ヘクトパスカルと上から下にかけてより強い圧をかけており、脱いだあとのスッキリ感を演出している。
■エアコンつけっぱなしでも寝冷えしない冷感ブランケット「ゴリラのハグ夏」
昨年発売された 3WAYあったかブランケット「ゴリラのハグ」がSNSでも話題となったことを受け、冷感素材を用いた夏バージョンとして開発された「ゴリラのハグ夏」(希望小売価格4950円)。昨今の猛暑により、昼夜問わず睡眠時も冷房をつけっぱなしにしてしまい、寝室環境や寝具の調整に悩む人は多い。そこで、接触冷感でひんやり気持ちいい生地と、保温性の高いウレタンフォームの中材を採用し、エアコンをつけっぱなしで寝ても、寝冷えしにくい寝具が開発された。
◆接触冷感生地＆あったかウレタンフォームのWバランス設計
表生地と裏生地には接触冷感生地、中材には保温性の高いウレタンフォームを採用したWバランス設計で3層構造になっている。これにより、寝入りはひんやり心地よく、夜中はじんわり温かくなり、 エアコンをつけっぱなしでも寝冷えを防げる。
◆シルクのような肌触りと、ひんやり接触冷感
シルクのようなさらりとした上質な手触りで、寝返りのたびにひんやりして気持ちのよい触り心地の生地。触れた時の冷たさを数値化したQ-Maxは0.45ワット/平方センチで、接触冷感素材の目安とされる0.2ワット/平方センチの2.25倍の数値だ。
※試験方法：JIS L 1927 一般財団法人 メンケン品質検査協会
◆もっちりあったかウレタンフォームでやみつき触感
中材にはもちもちとした触感の2ミリ厚のウレタンフォームを採用している。一般的なタオルケットと比較して、本製品の保温率は9.4%アップ。これにより、ブランケット内の温度を保ち、エアコンによる冷えからやさしく守る。
※試験方法：JIS L 1096 A 法 ボーケンガーメンテック株式会社
◆好みに合わせて縦横使えるハーフケット
100×140センチのハーフサイズ。しっかりと全身を包んで寝たい人は縦使い、夏場に足を出して寝たい人は横使いができる。
■衣類に貼れる瞬間冷却剤「ゴリラパンチ」
猛暑対策としてSNSを中心に話題となっている「瞬間冷却剤」。 握ったりたたいたりすることで袋の中の成分が化学反応を起こし、冷たさを得られるという点で注目を集め、アウトドアやスポーツシーンでの“即効冷却ニーズ”が急速に拡大した。一方で、「手で持ち続ける必要がある」「冷やしたい部位に固定できない」といった使用時の不便さが課題としてあげられている。そこで「ゴリラパンチ」(希望小売価格220円)と「ゴリラパンチ MINI」(希望小売価格198円)は、使い捨てカイロのように衣類などに貼り付けて使える仕様を採用。すぐに使える利便性に加え、ハンズフリーで冷却できる新体験を提供する。
◆まるでゴリラのようにパンチでたたき割って使う瞬間冷却剤
本製品は、水と薬剤(尿素・塩化アンモニウム)の化学反応によって瞬間的に冷たくなる。平らなところに置いて中の水袋を強くたたき割ると、粒状の内容物が水に溶けて冷却が始まるので、よくもんでから使おう。「たたく」という行動にイベント性があり、夏のおでかけ前や外出先でも手軽に楽しく暑さ対策に取り組める。
◆貼って使えるからハンズフリーで冷却できる
衣類などに貼り付けて使用できるため、手で持つ必要がなく、移動中や作業中、スポーツ中でも快適に冷却が可能。また、冷やしたい部位に固定できるため、首元や背中、腕などをピンポイントで効率よく、かつ継続的に冷やすことができる。屋外イベントやフェス、スポーツ観戦、部活動、通勤・通学など、“ながら使用”のシーンに最適だ。
※凍傷に注意。肌に直接貼らないでください。
これらの商品は、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店にて販売中。今年も夏が近づき猛暑への心配が増えているなか、「ゴリラのひと夏企画」シリーズで快適な夏を過ごしてみてはいかが？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「貼るカイロ」みたいな「貼れる瞬間冷却材」とは一体？
「ベビーゴリラのひとつかみ夏」(希望小売価格2178円)は、夏でも快適に着用できる着圧ソックス。昨年発売された、ベビーゴリラにつかまれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」のSNSでの大きな反響を受けて、冷感素材を用いた夏バージョンが開発された。接触冷感素材と通気性に優れた編み方で、夏でも快適に着用できる。また、しっかりとした圧を感じながらも、快適な履き心地を実現した。
◆ひんやり快適な接触冷感＆通気性
本体には、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用。さらに、熱を逃しやすい素材と通気性のよい編み方により、圧設計でありながら蒸れにくく、履き心地は抜群。
◆つま先は指が出せて快適
つま先部分は指が出せる仕様にすることで熱がこもりにくく、熱くなりにくい設計。暑い時季の就寝時でも快適に着用できる。
◆「ゴリラのひとつかみ」とのダブル使いでさらにスッキリ
同社のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」(別売り)とのダブル使いで、スッキリ感がアップ。ふくらはぎ中央部に施されたゴリラの手形デザインは独自の編みパターンを採用しており、この部分でふくらはぎを上に持ち上げ、「ゴリラのひとつかみ」でふくらはぎをつかむことによって、ソックスを脱いだ時にさらにスッキリと感じることができる。
◆部位ごとに圧が違う着圧設計
部位ごとに圧を変えた着圧設計になっている。足首に近い部分は21ヘクトパスカル 、ふくらはぎ中央部は17ヘクトパスカル、膝に近い部分は13ヘクトパスカルと上から下にかけてより強い圧をかけており、脱いだあとのスッキリ感を演出している。
■エアコンつけっぱなしでも寝冷えしない冷感ブランケット「ゴリラのハグ夏」
昨年発売された 3WAYあったかブランケット「ゴリラのハグ」がSNSでも話題となったことを受け、冷感素材を用いた夏バージョンとして開発された「ゴリラのハグ夏」(希望小売価格4950円)。昨今の猛暑により、昼夜問わず睡眠時も冷房をつけっぱなしにしてしまい、寝室環境や寝具の調整に悩む人は多い。そこで、接触冷感でひんやり気持ちいい生地と、保温性の高いウレタンフォームの中材を採用し、エアコンをつけっぱなしで寝ても、寝冷えしにくい寝具が開発された。
◆接触冷感生地＆あったかウレタンフォームのWバランス設計
表生地と裏生地には接触冷感生地、中材には保温性の高いウレタンフォームを採用したWバランス設計で3層構造になっている。これにより、寝入りはひんやり心地よく、夜中はじんわり温かくなり、 エアコンをつけっぱなしでも寝冷えを防げる。
◆シルクのような肌触りと、ひんやり接触冷感
シルクのようなさらりとした上質な手触りで、寝返りのたびにひんやりして気持ちのよい触り心地の生地。触れた時の冷たさを数値化したQ-Maxは0.45ワット/平方センチで、接触冷感素材の目安とされる0.2ワット/平方センチの2.25倍の数値だ。
※試験方法：JIS L 1927 一般財団法人 メンケン品質検査協会
◆もっちりあったかウレタンフォームでやみつき触感
中材にはもちもちとした触感の2ミリ厚のウレタンフォームを採用している。一般的なタオルケットと比較して、本製品の保温率は9.4%アップ。これにより、ブランケット内の温度を保ち、エアコンによる冷えからやさしく守る。
※試験方法：JIS L 1096 A 法 ボーケンガーメンテック株式会社
◆好みに合わせて縦横使えるハーフケット
100×140センチのハーフサイズ。しっかりと全身を包んで寝たい人は縦使い、夏場に足を出して寝たい人は横使いができる。
■衣類に貼れる瞬間冷却剤「ゴリラパンチ」
猛暑対策としてSNSを中心に話題となっている「瞬間冷却剤」。 握ったりたたいたりすることで袋の中の成分が化学反応を起こし、冷たさを得られるという点で注目を集め、アウトドアやスポーツシーンでの“即効冷却ニーズ”が急速に拡大した。一方で、「手で持ち続ける必要がある」「冷やしたい部位に固定できない」といった使用時の不便さが課題としてあげられている。そこで「ゴリラパンチ」(希望小売価格220円)と「ゴリラパンチ MINI」(希望小売価格198円)は、使い捨てカイロのように衣類などに貼り付けて使える仕様を採用。すぐに使える利便性に加え、ハンズフリーで冷却できる新体験を提供する。
◆まるでゴリラのようにパンチでたたき割って使う瞬間冷却剤
本製品は、水と薬剤(尿素・塩化アンモニウム)の化学反応によって瞬間的に冷たくなる。平らなところに置いて中の水袋を強くたたき割ると、粒状の内容物が水に溶けて冷却が始まるので、よくもんでから使おう。「たたく」という行動にイベント性があり、夏のおでかけ前や外出先でも手軽に楽しく暑さ対策に取り組める。
◆貼って使えるからハンズフリーで冷却できる
衣類などに貼り付けて使用できるため、手で持つ必要がなく、移動中や作業中、スポーツ中でも快適に冷却が可能。また、冷やしたい部位に固定できるため、首元や背中、腕などをピンポイントで効率よく、かつ継続的に冷やすことができる。屋外イベントやフェス、スポーツ観戦、部活動、通勤・通学など、“ながら使用”のシーンに最適だ。
※凍傷に注意。肌に直接貼らないでください。
これらの商品は、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店にて販売中。今年も夏が近づき猛暑への心配が増えているなか、「ゴリラのひと夏企画」シリーズで快適な夏を過ごしてみてはいかが？
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