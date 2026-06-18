¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤Ç¥È¥Þ¥È¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª·ÜÆù¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á
·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬
·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó399kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡Ö·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¡×
·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤â¤âÆù¡¡1Ëç¡ÊÌó250¡Á300g¡Ë
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
ÊÒ·ªÊ´¡¡Å¬ÎÌ
¥È¥Þ¥È¡¡1¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸1
¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¥Ñ¥»¥ê¡¡Å¬ÎÌ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Å¬ÎÌ
·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¤Îºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤Ï¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤¦¤¹ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡¢º½Åü¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡·Ü¤â¤âÆù¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
¤¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÇ®¤·¡¢·Ü¤â¤âÆù¤òÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡£
¥¡¡¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¯¡£
¦¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢Í¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¹ç¤ï¤»¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
§¡¡¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆÍí¤á¤ë¡£
¨¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤«¤±¤ë¡£
©¡¡¹ï¤ó¤À¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ªºÌ¤êÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ê¥Ð¥¿Ì£¤¬ÀäÉÊ¡ª¹á¤Ð¤·¤¤¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¤âÎÉ¤¯¹ç¤¤¡¢¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
·ÜÆù¤À¤±¤Çºî¤ë¥¬¥ê¥Ð¥¿¥Á¥¥ó¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤á¡¢ºÌ¤ê¤ä±ÉÍÜ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥È¥Þ¥È¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êßÖ¤á¤¹¤®¤ë¤È¥È¥Þ¥È¤¬Êø¤ì¤Æ¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÍí¤á¤¿¤é·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Ï´ï¤Ë°Ü¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò¼ÑµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ª»È¤¤¤Î¥µ¥é¥ÀÌýÅù¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥»¥ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾®¤Í¤®¤ò¤Á¤é¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ñ¥»¥ê¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤¬¤Ã¤¿¹á¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÁÈ¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö·ÜÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥È¥Þ¥È¤¬¹ç¤ï¤µ¤êÀäÌ¯¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡£¤´¤Ï¤ó¤â¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡ª¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹