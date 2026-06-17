「それ俺も気になる」は本命サイン。男性が”好きなもの”を共有したくなる理由
「その映画、気になってたんだよね」「それ、ちょっと見てみたいかも」
あなたの好きなものに、自然と興味を示してくれる男性っていませんか？実はこの反応、本命相手だからこそ出てくるサインかもしれません。男性は好きな相手に対して、その人が好きなものにまで関心を向けるようになります。
好きなものごと、知りたくなる
男性は本命相手には、本人だけでなくその人の好きなものにも自然と興味が向きます。好きな映画、よく行くカフェ、推しているアーティストといった話題になると、「どんなところが好きなの？」とつい聞きたくなるのです。これは単なる話題づくりではありません。"あなたという人をもっと理解したい" という気持ちが、興味の対象にまで向かわせるのです。
話を聞いて、「へぇ」で終わらない
男性は本命相手への回答に、「へぇ、そうなんだ」では終わりません。「今度見てみようかな」「それ、行ってみたいな」など、自分もその世界に関わろうとする姿勢を見せるでしょう。好きな相手のことは、話を聞くだけでは物足りなくなるものです。
後日、自分から話題を持ち出す
男性は本命相手から聞いた話は、頭の中にちゃんと残っています。「この前言ってたやつ、見たよ」「それ、新しいの出たらしいね」など、後になって話題を蒸し返してくれるなら、それは会話がその場限りで終わっていない証拠。あなたとの会話を“ずっと引きずっている状態”と言えます。
男性の本命サインは、どこまで興味を共有したがるかによく表れるもの。あなたが本当に大切な相手だからこそ、「楽しそうだね」ではなく「それ俺も気になる」という言葉が口をついて出てくるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼愛情行動だったんだ?! 男性が出す「意外な本命サイン」