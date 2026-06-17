【ビアードパパ】ガリザク食感が楽しい「恐竜のガリガリたまごシュー」が6月17日から登場中！お得なセットやクーポンも見逃せない。

シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年6月17日から期間限定で、「恐竜のガリガリたまごシュー」と「恐竜スペシャルセット」を全国の店舗で販売しています。

「恐竜スペシャルセット」は14日間限定販売！

夏の定番商品の「恐竜のガリガリたまごシュー」は、ハードな食感と恐竜のたまごのようなビジュアルが特長のシュークリームです。

たまご型のシュー生地に特製のクッキー生地をのせて焼き上げたあと、バターを塗り重ねてオーブンで二度焼きすることで、バターの香ばしさと、食べ応え抜群のハードな食感を引き出しています。

"ザクッ！ガリッ！"とした、シュークリームではなかなか味わえない、ユニークな食感が楽しめます。

価格は1個290円。

販売期間は6月17日から8月31日までです。

また、「恐竜のガリガリたまごシュー」の登場を記念した「恐竜スペシャルセット」も、期間限定で販売中。

「恐竜のガリガリたまごシュー（カスタード）」と王道の「パイシュークリーム（カスタード）」が2個ずつ（合計4個）入ったセットで、単品合計価格よりも100円お得に購入できます。

価格は4個セットで980円。ビアードパパモバイルアプリ会員に配信されるクーポンを利用すれば、さらにお得な970円に。

販売期間は6月17日から30日までの14日間限定です。

店舗によって販売期間や品目の変更、取り扱いがない場合があります。また、売り切れとなる場合があります。

一部店舗やデリバリー、イートインを利用する場合は、価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部