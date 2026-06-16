【松屋】大人気の「シュクメルリ」が数量限定で復刻！1週間限定でライスおかわり無料企画も。《6月23日10時まで》

松屋フーズは2026年6月16日から大人気メニュー「シュクメルリ」を、数量限定で復刻販売しています（一部店舗を除く）。

また、松屋フーズの公式アプリで最大100円引きになるクーポンを23日10時まで配信しています。

ごはんに合うよう仕上げたジョージアの郷土料理

松屋が世界のグルメメニューを拡大するきっかけとなった「シュクメルリ」。2020年発売以降の復刻メニュー総選挙では1位を獲得して殿堂入りをした、まさに伝説のメニューです。

「シュクメルリ」はにんにくがふんだんに入ったホワイトソースで鶏肉を煮込んだジョージアの郷土料理で、"世界一にんにくを美味しく食べる料理"とも呼ばれています。松屋の「シュクメルリ」は、甘みのあるサツマイモ、とろりとしたチーズ、ジューシーなチキンを包み込む特製ホワイトソースのまろやかさのあとに、ガツンと効いたにんにくの風味とチーズの美味しさが馴染んだ、ごはんと一緒に食べたくなる味わいとなっています。

・シュクメルリ定食（1090円）

・シュクメルリライスセット（990円）

・シュクメルリ鍋定食（1190円）

・シュクメルリ鍋ライスセット（1090円）

シュクメルリのみの単品は、価格890円です。また、＋120円で追いチーズもできます。いずれもテイクアウト可能ですが、みそ汁は別途料金が必要です。

また、6月23日10時まで、最大100円引きになるお得なクーポンを配信しています。

ライスおかわり無料！

発売を記念して、シュクメルリ鍋定食を含む"定食ライスおかわり無料"キャンペーンを実施中です。

1週間限定なので、ライスをたっぷり楽しみたい人は早めがお得ですよ。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部