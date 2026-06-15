行列必至の「ノーレーズンサンドイッチ」とセブンがコラボ。夢のサンドは世田谷・品川エリア限定。《6月16日から》

フードエッセイストの平野紗季子さんが代表を務める菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）」。

2026年6月16日から7月6日までの期間、セブン-イレブン（世田谷・品川エリア限定）でコラボ商品を販売します。

「ふわふわ」ではなく「ふあふあ」なこだわり食感

"レーズンとそれ以外のサンド菓子"をコンセプトに、風味・食感・余韻を大切にしたお菓子を販売している、(NO) RAISIN SANDWICH。

オンラインショップやグランスタ東京店などでしか手に入らないこだわりの味が、期間限定でセブン-イレブンに登場します。

コラボ商品のラインアップは、究極の「ふあふあ」食感にこだわった全2種類。

「ふあふあレーズンサンド」は、ほんのりナツメグの効いたふあふあの生地に、クリーム、ジューシーなレーズン、キャラメルソースを挟んだ一品。

「ふあふあショコラサンド」は、ふあふあのショコラ生地にショコラクリームをサンド。クリームの中に散りばめたキャラメリゼしたナッツと、紅茶ガナッシュソースがアクセントに。

コラボ商品の販売店舗は、品川区・世田谷区の一部。店舗により取り扱いのない場合があります。

なお、在庫状況によって早期販売終了となる場合があります。

気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式インスタグラムより。

（東京バーゲンマニア編集部）