宝塚記念・Ｇ１が行われる６月１４日の阪神競馬場の芝コースは、土曜日から「良」発表で開催が行われている。７時３０分発表のクッション値を見ると、勝ち時計が１分５７秒６だった大阪杯当日は８・５。今日はそれよりも１・４高い９・９となっており、やや硬めの印象で速い時計での決着もありそうだ。

この日に行われた阪神４Ｒ（３歳未勝利＝１７頭立て）は、宝塚記念と同距離の芝２２００メートルのレースだった。未勝利でもレースの前半１０００メートルの通過タイムは１分０秒３と馬場状態の良さを感じさせた。勝ち馬は３枠６番のチェルヴァーラ（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父エピファネイア）。スタート後に出していく馬が多く、道中は先団後方９番手付近を追走。３コーナーからまくり上げるように位置を上げ、直線は上がり最速の末脚で馬場の真ん中内めから早々と抜け出した。２着馬は外から追い込む形となったダノンミッドナイト。３着は終始逃げ馬の後ろを追走していたラルヴァンダード。直線は馬場の内めで粘り込みを図った。

このレースを参考にすると、ある程度好位で運べる追走力と、持続力、瞬発力を兼ね備える末脚を武器に持つ馬が有利となりそうだ。大阪杯、天皇賞春でロングスパートを見せたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、やはり有力と見る。もちろん、昨年覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）の前残りも警戒必須。

一方で直線は外も伸びる分、ペース次第では末脚にかけるタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）の一発も怖い。