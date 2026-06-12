「なんで置いてくれなかったの？」置き配指定なのに不在票が!? 配達員が持ち帰った“意外な理由”に感謝の声【作者に聞く】

「なんで置いてくれなかったの？」置き配指定なのに不在票が!? 配達員が持ち帰った“意外な理由”に感謝の声【作者に聞く】