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陸マイラーのまるが、YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」にて「【ANAマイル】ANA JCB大型キャンペーン開始！最大16万4,650マイル獲得の注意点も解説」を公開。ANA JCBカードの新規入会キャンペーンを活用し、最大16万4,650マイルを獲得する裏技と、決済修業における落とし穴を解説した。



まるは本キャンペーンにおいて、「ソラチカゴールドカード」の発行を推奨する。公式サイトには最大13万6,100マイルと記載されているが、既存会員からの紹介制度「マイ友プログラム」の事前登録と、ポイント移行の裏技を駆使することで、獲得マイルを最大16万4,650マイルまで引き上げられるという。



鍵となるのは、JCBの「J-POINT」の仕組みだ。通常ポイントは直接マイルへ交換する方がレートが良いが、キャンペーン等で付与されるボーナスポイントは「メトポ（メトロポイント）」を経由してANAマイルに交換することで、交換レートを0.6から0.9に引き上げられると解説。ただし、「通常ポイントがメトポに変わってしまうと損」と述べ、ボーナスポイントをメトポに交換する前に、通常ポイントの交換を済ませておくよう強く注意喚起を行った。



さらに、キャンペーン条件を満たすための「決済修行」における注意点にも言及した。SuicaへのチャージやJCBギフトカードの購入は、利用額の集計対象外となる。また、JCBカードは初期の利用可能枠が50万円など少なく設定されることが多く、高額決済が行き詰まる可能性がある。この対策として、利用後に銀行振り込みで「繰り上げ返済」を行い、利用可能枠を回復させながら決済を進める手法を提示した。



最後に、半年間の利用見込み額が150万円程度であれば年会費の安い一般カード、200万円以上であればゴールドカードがおすすめだと結論付けた。カードの仕様とキャンペーンの複雑な条件を正確に把握し、計画的に利用することが、大量のマイル獲得への最短ルートとなる。