「結婚も諦めた」27歳で病魔…チョコレート嚢胞の手術へ→36歳女性の“驚愕の結末”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
まえだ永吉(@eikiccy)さんは2025年8月にX(旧Twitter)で『卵巣嚢腫手術レポ』という作品を投稿し、注目を集めている。著者が卵巣嚢腫を患い、検診を受けるなかで子宮頸がんなどさまざまな病気の疑いが発覚。そして36歳で手術をするというエピソードだ。本作を描いたきっかけや当時の心境などについて、まえださんに話を聞いた。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
27歳でまさかの診断…心境の大きな変化
27歳のころに卵巣奇形腫と診断され、それ以降の検査でもさまざまな病気の疑いがあったという。当時は「まだ結婚も子どももあきらめていなかったので、かなりショックを受けました。検査結果がかなり悪いこともあったので気が気じゃなかったです」と振り返る。
しかし、34歳のころに心境の変化があった。「いろいろとあり、人生に疲れてしまって結婚も子どももあきらめました。それからは婦人科系の検査結果にショックは受けなくなり、むしろ子宮頸がん検診は『異常なし』になるなど好転していきました。吹っ切ったのが精神的にも身体的にもよかったのかもしれません。無理なことはするもんじゃないですね」と当時の葛藤を明かす。
不安を和らげた「レポ漫画」とリアルな入院生活
9年後にチョコレート嚢胞と診断され、手術のため5日ほど入院することになった。「入院生活や手術後の痛みなどが全くわからず不安でしたが、ほかの人が描いた手術レポ漫画をネットで読みあさり、想像ができました」と、先人たちの体験談に救われたという。自身も、これから腹腔鏡手術をする人の不安を少しでも和らげたいという思いから本作を描き始めた。
入院生活で最もつらかったのは睡眠環境だ。「子どものころからかなり目ざといので、少しの物音でも起きてしまいます。だからといって個室にする財力もないので(泣)。特に入院初日はほぼ寝ていないです。あとはWi-Fiが病室では使えないのがつらかったです」とリアルな苦労を語る。一方で、「お世話になった先生や看護師さん、スタッフさんがみな明るく楽しいキャラをしていて暗くなりませんでした」と医療従事者の存在に感謝を口にする。
闘病中の読者へ「一緒に頑張りましょう」
現在病気を治療している読者に向けてメッセージをもらった。「入院手術前はめちゃくちゃ不安かと思います。でも麻酔が一瞬で効くので手術も一瞬で終わります。その後の傷の痛みがしんどいですが、今となっては『そんなこともあったなぁ〜』という感じです。あっという間に普通に生活できるようになります」。
手術の翌日、主治医からの「これからよくなっていく一方だからね」という言葉通りだったと語るまえださん。「私もチョコレート嚢胞を再発させないために薬を飲んだり通院したりと治療中です。一緒に頑張りましょう！」と力強いエールを送る。
病院での検査や入院生活の様子などがリアルかつコミカルに描かれている本作。そのほかにも数多くの作品があるので、興味がある人はこの機会に読んでほしい。
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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