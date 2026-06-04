タリーズ、白桃・メロンの果実感あふれるご褒美シェイク登場 夜限定でホイップ2倍に増量
【モデルプレス＝2026/06/04】タリーズコーヒーから、季節限定フローズンドリンク「国産白桃のとろっとピーチシェイク」「国産メロンの食べごろメロンシェイク」が6月10日（水）より登場。16時以降に対象商品を注文すると無料でホイップクリームが2倍になる“夜タリ”も開催される。
【写真】タリーズ夏のご褒美フローズン、夜はホイップ“2倍”
新作フローズンドリンクは、“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」がモチーフ。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」は、ぷるぷる食感のミルクプリンに国産白桃のフレッシュなシェイクを合わせ、仕上げになめらかな桃ソースをトッピングした一品。上品な香りとやさしい甘みが口いっぱいに広がる仕上がりとなっている。
「国産メロンの食べごろメロンシェイク」は、国産メロンを使用したジューシーで豊潤なシェイクに、ぷるんとしたメロンソースをトッピング。まるで食べごろのメロンを頬張ったような贅沢な果実感を堪能できる。
また6月10日（水）〜7月7日（火）の期間中、16時以降に「国産白桃のとろっとピーチシェイク」または「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を注文すると、ホイップクリームを無料で2倍に変更できるサービスも実施。仕事帰りや放課後、あるいは飲み会後に「〆パフェ気分」を楽しみたいときにもぴったりな“夜タリ”だけのご褒美体験だ。
さらに同日より、「国産生姜のドライジンジャーエール」のほか、新作モーニングメニュー＆ペストリーより「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」「ふわふわマフィン 〜レモン〜」「ベーグルサンド 塩あんバター」と、夏にぴったりなドリンクやフードも揃う。（modelpress編集部）
※一部取扱いをしていない店舗がある
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【写真】タリーズ夏のご褒美フローズン、夜はホイップ“2倍”
◆国産フルーツを使った贅沢フローズン2種
新作フローズンドリンクは、“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」がモチーフ。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」は、ぷるぷる食感のミルクプリンに国産白桃のフレッシュなシェイクを合わせ、仕上げになめらかな桃ソースをトッピングした一品。上品な香りとやさしい甘みが口いっぱいに広がる仕上がりとなっている。
◆夕方16時以降はホイップ2倍 “夜タリ”開催
また6月10日（水）〜7月7日（火）の期間中、16時以降に「国産白桃のとろっとピーチシェイク」または「国産メロンの食べごろメロンシェイク」を注文すると、ホイップクリームを無料で2倍に変更できるサービスも実施。仕事帰りや放課後、あるいは飲み会後に「〆パフェ気分」を楽しみたいときにもぴったりな“夜タリ”だけのご褒美体験だ。
◆爽快な炭酸ドリンクや夏限定のフードメニューも
さらに同日より、「国産生姜のドライジンジャーエール」のほか、新作モーニングメニュー＆ペストリーより「厚切りオープンサンド チキンリモーネ」「ふわふわマフィン 〜レモン〜」「ベーグルサンド 塩あんバター」と、夏にぴったりなドリンクやフードも揃う。（modelpress編集部）
※一部取扱いをしていない店舗がある
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