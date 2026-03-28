白菜の焼きシーザーサラダ【材料】（2人分）白菜 1/8株ベーコン(薄切り) 2枚オリーブ油 適量<シーザードレッシング>パルメザンチーズ(すりおろし) 大さじ 2マヨネーズ 大さじ 1レモン汁 1/4個分ニンニク(すりおろし) 少々塩 少々粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、ベーコンは短冊切りにする。【作り方】1、熱したフライパンにオリーブ油をひき、ベーコンをカリカリに焼いて取り出す。2、残ったオリーブ油を軽く拭き取り、もう一度オリーブ油をひいて白菜を焼く。白菜は根元を切り落とさず、かたまりのまま焼きます。3、白菜の両面に焼き色がついたら皿に盛り、(1)のベーコンをのせる。＜シーザードレッシング＞の材料を混ぜてかける。