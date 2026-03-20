人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の名シーンを紹介するYouTube「NARUTO / BORUTO Official Channel」にて『【本編ダイジェスト】NARUTO｜忍たちの軌跡〜波の国編〜』が公開。

アニメの名シーンや最新情報、スペシャルコンテンツなど、NARUTOとBORUTOのコンテンツを世界中のファンへ届けるNARUTO / BORUTO公式YouTubeチャンネルが2026年3月より始動。

3月12日には、ナルトたち第七班の最初の本格的な任務「波の国編」の本編ダイジェスト動画が公開されました！

原作・アニメ初期の傑作エピソードの「波の国編」。第七班とカカシ先生が出会う場面から、カカシのコピー忍術、さらにオリジナル忍術の「雷切」の披露など、懐かしく見どころ満載。そして敵として登場する桃地再不斬と白はエピソードとしても人気が高く、物語の最終決戦（第四次忍界大戦）の穢土転生で再び登場するほど！

コメント欄では

・波の国編は映画化して欲しい 一つの章としての完成度が高すぎる ・「大切な何かを守りたいと思った時に 本当に強くなれるものなんです」この名言通りにナルトは本当に強くなったもんな…… ・波の国編のアニメ版はBGMも相まって好きだったなぁ ・NARUTO何度も読み返したけど、再不斬・白との戦いが1番感動するし好き ・穢土転生されて 白が再不斬の本当の気持ち知れたの嬉しかったなぁ ・白は数少ないナルトとサスケを同時に相手にしたキャラとしてすごく印象に残ってる。再不斬は最後の最後で人間味が出てきて泣いたし、初めて敵キャラでかっこいいって思った。

などファンからの思いが寄せられています。



・【本編ダイジェスト】NARUTO｜忍たちの軌跡〜波の国編〜

https://youtu.be/garQoHrOvUQ?si=9enXLbL-o7syrRNx

本当に素敵な話で個人的にも大好きな「波の国編」ですが、公開されたダイジェストにはナルトとサスケが初めてお互いを認め力を合わせた共闘忍術シーン「風魔手裏剣 影風車」（ナルトがサスケの投げる風魔手裏剣に変化し攻撃する）が入っていなかったのが残念！

TVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS.』内の映画『BORUTO -NARUTO THE MOVIE-』に当たるエピソード（大筒木モモシキ戦）で再びこの名シーンの再現があって胸熱！！！

TVアニメでは映画版よりもキャラクターの掘り下げなど描かれ再構築されているのですが、大筒木モモシキ戦でのナルトとサスケの共闘シーンの尺も長くなっており、映画版とはかなり異なるアクションとなっています。

見ていない人は第65話「父と子」だけでも絶対に観てください！！！

3月19日には『【スペシャルMV】NARUTO｜カカシ＆オビト〜シルエット／KANA-BOON〜』も公開。今後の「NARUTO / BORUTO Official Channel」の更新に期待が高まります！



【スペシャルMV】NARUTO｜カカシ＆オビト〜シルエット／KANA-BOON〜

https://youtu.be/vM3oaDaDGlY?si=AYwceEXIEzrisvmq

NARUTO / BORUTO公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@NARUTO_BORUTO_officialchannel

関連記事：

『NARUTO-ナルト-』20年でパートナーへ成長＆第七班の絆 竹内順子・杉山紀彰インタビュー「少年編に戻った映画をやりたい！」と願望も！

https://otajo.jp/112728

『NARUTO-ナルト-』アニメスタッフが語る原作漫画の完成度の高さ「岸本斉史先生はかなり映像的な描き方」影分身の向きは全部違うなど裏話満載インタビュー

https://otajo.jp/112748

総合1位は「波風ミナト」3位「春野サクラ」に！『NARUTO-ナルト-』初全世界キャラクター人気投票「NARUTOP99」結果発表！岸本斉史描き下ろしイラスト公開

https://otajo.jp/113953

原作者：岸本斉史が「ダイバー」で涙…『NARUTO THE LIVE』出演KANA-BOONインタビュー

https://otajo.jp/115301