【NBA試合速報】2026年3月15日（日） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ブルックリン・ネッツ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ブルックリン・ネッツ
日付：2026年3月15日（日）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 104 - 97 ブルックリン・ネッツ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ブルックリン・ネッツがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし29-16で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び53-31で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにブルックリン・ネッツがリードし77-56で終了する。
第4クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び104-97で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-15 09:05:06 更新