フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ブルックリン・ネッツ

日付：2026年3月15日（日）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 104 - 97 ブルックリン・ネッツ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ブルックリン・ネッツがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし29-16で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び53-31で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにブルックリン・ネッツがリードし77-56で終了する。

第4クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び104-97で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-15 09:05:06 更新