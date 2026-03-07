◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本８―６韓国（2026年3月7日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」が接戦を制し、韓国に8―6で勝利。井端弘和監督（50）は試合後、2点リードの9回を3者凡退斬りで締めた大勢投手（26＝巨人）に「次も任せたいなと思います」と信頼を口にした。

クローザー大勢に手応えを感じた指揮官は「彼らしいボールを投げてくれれば抑えてくれると思っている。非常に投げれば投げるほど良くなっている印象。次も任せたいなと思います」と力強く語った。

本来の役割は先発だが、同点の7回に3番手として登板し、勝利を呼ぶ力投で1イニングをピシャリと抑えた種市については「強化試合などで彼を呼んで、登板した時も1イニングだったんですけど。1イニングの素晴らしいボール、フォークボールを見て、ショートイニングと思っていた。コーチが決めたことですけど、非常に良いボールで満足しています」と1イニングで交代した意図を説明した。