【岩本輝雄】５連勝のベガルタ、好調だね！ 勝負強いし、守備も安定。あとは前線のタレントをどう融合させるか

【岩本輝雄】５連勝のベガルタ、好調だね！ 勝負強いし、守備も安定。あとは前線のタレントをどう融合させるか