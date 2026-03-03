永尾柚乃、名作ハリウッド映画が好き 千葉雄大も驚き「勉強になった」
俳優の仲里依紗、千葉雄大、森崎ウィン、永尾柚乃が、3月4日（水）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年開幕セレモニーに登壇。永尾の名作ハリウッド映画の詳しさに、千葉らが驚く場面があった。
【写真】元気いっぱいにジャンプする永尾柚乃、美しすぎる仲里依紗 USJ「25周年開幕セレモニー」の様子
■人生何周目!?
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を提供。
パークの大ファンとしてアニバーサリーイヤーを祝いに駆けつけた四人は、記念パレード「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」に出演するパークの人気者やエンターテイナーと一緒に、25周年の開幕を宣言した。
トーク中は、同期間中に開催されるスペシャル・イベント「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」の話題に。
本イベントでは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985）のタイムマシン、『バックドラフト』（1991）の消防車、『ブルース・ブラザーズ』（1980）のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』（1973）の1932年型クラシックカーと、名作ハリウッド映画の車たちが集結するが、千葉は「柚乃ちゃんがめちゃくちゃ詳しくて、勉強になりました」と永尾の映画好きっぷりに驚き。
永尾は興奮気味に「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』も『ブルース・ブラザーズ』も何度も見ています。特に今回『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドクと『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟を生で見れて本当にうれしかったです！」と体験を回顧し、2016年生まれの現在9歳とは思えない詳しさを披露した。
途中興奮のあまりタイムマシーンとうまく言えなかった永尾は「めっちゃかんでますね、すみません」と謝る場面もあり、「人生何回目!?」と森崎を驚かせた。
