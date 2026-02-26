◇W杯アジア1次予選 日本80ー87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半14点リードしながらも逆転負けを喫した。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

負けられないホーム2連戦。初戦となる中国戦のスタメンには、齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（26＝三河）、馬場雄大（30＝長崎）、渡邊雄太（31＝千葉J）、アレックス・カーク（34＝琉球）の5人が名を連ねた。

第1Q残り9分10秒にゴール下にカッティングした渡辺雄が豪快なダンクシュートを叩き込んでチーム初得点。さらに残り8分25秒には左ウイング付近から渡辺雄の3Pシュートで連続得点を挙げた。その後も富永啓生（25＝北海道）など途中出場の選手たちも躍動して、21―11と10点リードで終えた。

第2Q開始早々に2―4と相手に流れが傾きそうになった。残り8分28秒で桶谷HCはタイムアウトを取って流れを断ち切った。その後は残り5分44秒まで8―2のランでリードを広げて、前半はリードして折り返した。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。開始早々に0ー13のランをくらうなど逆転を許した。このクオーターだけで9ー25と大量リードを許して、第3Q終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。

勝負の最終Qは接戦の展開が続いた。その中でチームを救ったのは富永だ。残り7分31秒で3Pシュートを決めると、残り6分52秒で相手のオフェンスチャージングを誘って攻守に貢献した。しかしその後も相手のリバウンドの高さに屈した。さらに終盤にはフリースローを獲得して同点にできるチャンスもあったが、富永を含めてフリースローを失敗。勝ち越すことが出来ず桶谷HC新体制は黒星発進となった。

▼桶谷大HC トムさんから代わって僕になった初戦だったんで、本当に勝ちたかったんですけど、本当に悔しいです。良い形で前半を終えたんですけど、後半ですね。3クオーターで7ターンオーバーですかね。そこで、やっぱり自分たちのリズムを崩してしまって、こういうゲームになってしまった。