エトロが、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing & Princeの郄橋海人の最新コレクションルックを公開。郄橋さんは、ミラノで開催するエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。





ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した郄橋さん。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。

エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクションは、2月25日19:00(イタリア現地時間・日本時間は26日3時)に発表された。

【着用アイテム】

ジャケット：30万8,000円

ジーンズ：25万8,500円

ピアス：7万1,500円

ネックレス：13万7,500円

ペイズリーナ：3万1,900円

アルニカトラベルバッグ：12万8,700円

アルニカペガソチャーム：7万7,000円

アルニカベアチャーム：6万6,000円

スニーカー：11万5,500円