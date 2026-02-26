盒恭た佑エトロの最新コレクションでミラノに到着、バッグには自らデザインしたペイズリーナを
エトロが、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing & Princeの郄橋海人の最新コレクションルックを公開。郄橋さんは、ミラノで開催するエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。
ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した郄橋さん。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。
エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクションは、2月25日19:00(イタリア現地時間・日本時間は26日3時)に発表された。
【着用アイテム】
ジャケット：30万8,000円
ジーンズ：25万8,500円
ピアス：7万1,500円
ネックレス：13万7,500円
ペイズリーナ：3万1,900円
アルニカトラベルバッグ：12万8,700円
アルニカペガソチャーム：7万7,000円
アルニカベアチャーム：6万6,000円
スニーカー：11万5,500円
ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した郄橋さん。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。
【着用アイテム】
ジャケット：30万8,000円
ジーンズ：25万8,500円
ピアス：7万1,500円
ネックレス：13万7,500円
ペイズリーナ：3万1,900円
アルニカトラベルバッグ：12万8,700円
アルニカペガソチャーム：7万7,000円
アルニカベアチャーム：6万6,000円
スニーカー：11万5,500円