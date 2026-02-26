JR東海、豊橋市、JTBコミュニケーションデザインは、「希望がこだまする！光の旅路 in豊橋」を2月28日から4月26日まで実施する。

ウルトラマンシリーズ60周年に合わせたもの。メインイベントとなる「光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー」は、ウルトラマンの案内で光の国ミュージアムを巡り、シリーズの歴史紹介や怪獣展示、目の前で展開するバトルシーンなどをVR空間で体験できる。会場では限定イラストを使ったステンレスタンブラーやアクリルキーホルダーなどのグッズと、限定パッケージの地元特産品を販売する。場所は豊橋駅前の商業施設「COCOLA AVENUE」内特設会場。有料開催となり、事前申込または当日券の購入が必要。

また、JR豊橋駅を起点に市内各所で大型装飾やグラフィティアートを展開し、5か所のスポットでスマートフォンを使った街中AR体験ができるほか、1枚の台紙に重ねて押すと絵が完成するスタンプラリーも実施する。

東海道新幹線の車内限定コンテンツとして、走行中の車窓風景とともに空を飛ぶウルトラマンを撮影できる区間別ARフォトフレーム3種類を提供し、体験後に発行されるデジタル乗車証明を豊橋観光案内所で提示した人には限定イラスト入りクリアファイルを配布する。1人1日1点までで、予定数に達し次第終了する。

街中ARやスタンプラリーを実施する市内5スポットや豊橋観光案内所の営業時間などの詳細はJR東海キャンペーンウェブサイト「推し旅」や公式SNSで案内している。