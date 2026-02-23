「浜崎あゆみに会わせたる！」と虚言癖の友人　セクハラで懲戒解雇された後に始まった、恐怖のストーキングと絶縁の記録【前編】

友情は信頼の上に成り立つものだが、その土台が「虚言」で塗り固められていたとしたら、その結末は悲劇でしかない。大阪府に住む50代男性は投稿を寄せ、学生時代から細々と繋がっていた「1歳年上の男」との、狂気に満ちた絶縁劇を振り返った 。

二人が出会ったのは、大学時代のバイト先だった「大学受験予備校」だった。

「すぐに姿が見えなくなるなど非常に勤怠が悪く、加えて周囲にも迷惑がかかる虚言癖が有り、困った男でもありました」

男性は卒業を機にバイトを辞め、男とは離れ離れになったものの、7年後、転職した職場でまさかの再会を果たしてしまった。（文：天音琴葉）

女子学生にセクハラ、懲戒解雇に

別の大学受験予備校で、男は1歳上の先輩として在籍していた。しかし、歳月を経てもその本性は変わっていなかったようだ。

「勤怠は酷く、会社でも疎ましく扱われ。相変わらずな虚言癖もあり、会社人事からも不祥事の証拠収集はされていたようです」

男の素行の悪さは、単なる怠慢の域を超えていた。職場では女子学生に対するセクハラなどハラスメントに加え、犯罪まがいの不祥事まで発覚し、最終的には懲戒解雇処分が下されたという。

男の異常性はプライベートでも際立っていた。タバコ代や飲食代を借りても一切返さないどころか、呼吸をするように嘘を重ねていたようだ。

「お店などで対応してくださる若くて綺麗な女性スタッフさんには、 馴れ馴れしく話しかけ、ニートにも関わらず会社社長や役員。芸能界関係者などを名乗っていたらしく……」

挙げ句の果てに、繋がりがあろうはずも無い、「小室哲哉氏、安室奈美恵氏。浜崎あゆみ氏に会わせたるから！」と豪語していたが、「身なりや行動を見て、初めから信用する人は居ませんでした」と男性は振り返った。

あまりに虚勢が透けて見える嘘だが、学生時代からの縁もあり、男性はこれまで決定的な決別を避けてきた。しかし、ストレスは限界に達し、ついにある行動に出る。【後編】へ続く。

キャリコネニュースでは「友人と絶縁した話」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/ZD072W7Z