『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「志望動機が弱いですね」と言われる就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「志望動機が弱いですね」

「志望動機が弱いですね」と言われる就活生は少なくありません。ただ、この指摘は感覚的なものではなく、非常にシンプルな理由によるものです。

企業側は、志望動機を通じて「この人は本当にうちで働くつもりがあるのか」を見ています。にもかかわらず、「業界に興味がある」「成長できそうだと感じた」といった理由だけでは、他社でも成立してしまいます。

それでは、評価されないのは当然です。なぜなら、その志望動機からは「数ある選択肢の中で、なぜこの会社なのか」が一切伝わってこないからです。

志望動機が浅いのではなく、判断軸が見えていない。ここが、人事から厳しい評価を受ける最大の理由です。

その会社でないといけない理由は？

多くの就活生は、「会社の強み」と「自分のやりたいこと」を結びつけようとします。しかし、それだけでは不十分です。

重要なのは、「なぜ他社ではだめなのか」まで言語化できているかどうかです。例えば、「若手から裁量がある」という理由は、一見すると具体的に聞こえますが、同じ特徴を持つ会社は数多く存在します。

人事が知りたいのは、企業研究の量ではありません。その情報をもとに、どのような基準で会社を選んでいるのかです。

「この会社の◯◯という点が、自分の△△という価値観と一致している」ここまで落とし込めて初めて、「その会社でないといけない理由」になります。

「その会社でないといけない理由」を1社ずつ作ること

ここでよくある誤解が、「自力で考えないと意味がない」という思い込みです。実際には、手段は問いません。

企業情報の整理や比較、言語化のたたき台づくりに、AIを活用するのは非常に有効です。重要なのは、1社ずつ、必ず理由を作ることです。

AIで出した文章をそのまま使う必要はありません。そこから「自分ならどこに違和感を持つか」「どこが一番しっくりくるか」を考えることで、思考は確実に深まります。

志望動機が弱い人ほど、数をこなそうとして1社あたりの思考量が足りていません。逆に言えば、1社ずつ本気で向き合えば、志望動機の質は必ず変わります。

これから受ける会社について、「なぜ他社ではだめなのか」を一度、言葉にしてみてください。そこに、評価される志望動機のヒントがあります。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）