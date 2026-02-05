俳優ハ・ジョンウ（47）とチャ・ジョンウォン（36）が結婚を前提に交際中だ。

チャ・ジョンウォンの所属事務所SARAMエンターテインメントは4日、「（2人が）交際しているのは事実だ」と明らかにした。ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは「（ハ・ジョンウが）交際中の方がいるのは事実だ」としつつ、「結婚に関する内容は確定していない」と説明した。

ただ、2人の結婚は年内になる見通しだ。2人は2020年に初めて出会って以降、芸能界の同僚として、そして恋人として関係を育んできたという。

これに先立ち、あるメディアはハ・ジョンウが来る7月に結婚式を挙げる予定だと報じた。続いてハ・ジョンウとチャ・ジョンウォンが恋人関係にあるという別のメディアの報道も出た。

ハ・ジョンウは映画『マドレーヌ』（2002）でデビューし、『チェイサー』（2007）、『国家代表!?』（2009）、『悪いやつら』（2011）、『テロ、ライブ』（2013）などに出演し、韓国を代表する俳優として地位を築いた。監督としても活動し、『ローラーコースター！』（2013）、『いつか家族に』（2014）などを手がけ、昨年は『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』と『上の階の人たち』を公開した。

チャ・ジョンウォンは2012年、映画『怖い話』でデビュー後、ドラマ『チェックメイト！〜正義の番人〜』『絶対彼氏。』などに出演した。